Urteil auf dem Prüfstand : Schränkt der Supreme Court das Recht auf Abtreibung ein?

In der Frauenklinik in Jackson herrscht seit einigen Monaten großer Andrang. Die „Women’s Health Organization“ betreibt hier die einzige Abtreibungsklinik im Bundesstaat Mississippi. Deren Zukunft ist ungewiss. Neun Verfassungsrichter in Washington werden faktisch über sie entscheiden, wenn sie von Mittwoch an über das Abtreibungsgesetz des Südstaats beraten.

Aktueller Grund für den Andrang ist indes nicht die beginnende Verhandlung am Supreme Court, sondern eine Gesetzesverschärfung in Texas, die dazu führt, dass Frauen auch aus diesem Bundesstaat die Klinik in Jackson aufsuchen. Schwangerschaftsabbrüche werden daher nicht mehr nur an drei, sondern an fünf Tagen in der Woche durchgeführt. 300 Frauen werden derzeit im Monat angenommen.