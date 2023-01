US-Repräsentantenhaus : Wer sind die Republikaner, die gegen McCarthy rebellieren?

Republikaner, die gegen Kevin McCarthy als Sprecher des Repräsentantenhauses gestimmt haben: Chip Roy (ganz links), Scott Perry (frontal Mitte), Andy Ogles (frontal rechts), Byron Donalds (unten rechts) und die gewählte Anna Paulina Luna (rechts außen) am 04. Januar 2023 in Washington Bild: Getty

Sie machen nicht einmal ein Zehntel aller republikanischen Abgeordneten aus. Doch im Repräsentantenhaus liegt dieser Tage viel Macht in den Händen der zwanzig Abgeordneten, die ihrem Fraktionsführer Kevin McCarthy am Mittwoch auch in der vierten, fünften und sechsten Abstimmungsrunde die Gefolgschaft versagten. Ihr Bündnis blockiert McCarthys Wahl zum mächtigen Sprecher des Repräsentantenhauses – ein Posten, den er seit Jahren anstrebt. Wegen der knappen republikanischen Mehrheit kann sich McCarthy für einen Sieg jedoch nur vier Abweichler in den eigenen Reihen leisten. Ein Szenario, das vor dem dritten Sitzungstag am Donnerstag noch unvorstellbar schien.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Über Wochen hatte McCarthy versucht, die Abgeordneten des „America First“-Flügels der Fraktion mit Zugeständnissen zu locken. Er versprach Posten und Änderungen der Geschäftsordnung wie ein einfacheres Misstrauensvotum gegen den Sprecher – ohne Erfolg. In den kurzen Ansprachen vor dem Kongress wetterten seine Gegner dieser Tage über die Parteiführung, der McCarthy seit 14 Jahren angehört, über den „Sumpf“ in Washington, der die Amerikaner bedrohe, den verlorenen Kontakt zu den Wählern und den „kaputten“ Zustand des Repräsentantenhauses. Die Gruppe eint das tiefe Misstrauen gegenüber dem Parteiestablishment. Gesetzgeberische Kompromisse mit den Demokraten lehnen sie ab. Doch dass keine Zugeständnisse sie bislang umstimmen konnten, ist auch ein Zeichen dafür, dass es neben den Forderungen auch um die Blockade selbst geht.