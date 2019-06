Reaktionen auf Tanker-Angriffe : Mit unerbittlicher Unentschiedenheit

Mike Pompeo verzichtete auf jedwede Vorrede, als er den Briefing-Raum des State Department betrat. Es sei die Einschätzung der amerikanischen Regierung, dass Iran für die Angriffe auf die Tankschiffe im Golf von Oman verantwortlich sei. Diese Einschätzung, sagte der Außenminister weiter, basiere auf „nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, den eingesetzten Kampfmitteln, der Fachkenntnis, die für einen solchen Einsatz nötig ist, ähnlichen Angriffen auf Seefrachter durch Iran in jüngster Zeit und der Tatsache, dass keine mit Iran verbündete Miliz oder Terrorgruppe in der Region die Mittel und Fähigkeit hat, mit einem so hohen Maß an Raffinesse in Aktion zu treten“. Diese Angriffe, die ohne jede Provokation erfolgt seien, stellten eine eindeutige Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit dar.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. F.A.Z.

Absolute Stille im Saal. Was würde nun folgen? Gemessen an der Schwere des Vorwurfs und gemessen auch an früheren Reaktionen Washingtons auf Provokationen Teherans, waren die Konsequenzen, die Pompeo am Donnerstagnachmittag in der ersten offiziellen Reaktion der Trump-Regierung ausbreitete, moderater Natur: Er habe seine Ständige Vertretung in New York angewiesen, das Thema im UN-Sicherheitsrat zu behandeln.

Washington bemühe sich weiterhin mit wirtschaftlichen und diplomatischen Mitteln, Iran „zum rechten Zeitpunkt“ zurück an den Verhandlungstisch zu bringen, um einen „umfassenden Deal“ zu vereinbaren. Selbst die Formulierung, Amerika werde „seine Streitkräfte und Interessen verteidigen“ und an der Seite seiner Partner stehen, um den Welthandel und die Stabilität in der Region zu sichern, war im Grunde eine Banalität.

Trump reagiert gemäßigt

Größer hätte der Unterschied nicht sein können zu der Erklärung, die John Bolton, der Nationale Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, Anfang Mai abgegeben hatte. Als Antwort auf beunruhigende Signale durch Teheran im Zuge der Ausweitung der amerikanischen Wirtschaftssanktionen drohte er mit „unerbittlicher Gewalt“. Die Folge war seinerzeit eine Debatte innerhalb der amerikanischen Regierung mit widersprüchlichen Signalen. Am Ende wurde ein Zitat Trumps, der zwischenzeitlich selbst mit dem „offiziellen Ende Irans“ gedroht hatte, an die Öffentlichkeit durchgestochen, wonach der Oberbefehlshaber gegenüber seinem amtierenden Verteidigungsminister Patrick Shanahan geäußert hatte: Er wolle keinen Krieg.

Am Freitag äußerte sich Trump erstmals ausführlicher zu den Angriffen im Golf von Oman. Nachdem er am Donnerstag auf Twitter nur geäußert hatte, es sei zu früh, auch nur daran zu denken, einen neuen Deal mit Iran zu schließen, fügte er nun im Sender Fox News, der ihn an seinem Geburtstag zu einem Interview eingeladen hatte, hinzu: Es sei klar, dass Iran verantwortlich sei. Trump verwies auf das Video, welches das für den Mittleren Osten zuständige Zentralkommando seiner Streitkräfte veröffentlicht hatte. Dort sehe man, wie Iran eine Mine, die offenbar nicht explodiert sei, versenke. „Die wollten Beweismaterial vernichten“, sagte Trump.