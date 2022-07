Johnsons langsamer Rückzug : Labour erwägt Misstrauensvotum

Am Tag nach Johnsons Rückzug mischt sich in London Bedauern mit Erleichterung und politischen Manövern. Erste Kandidaten für die Nachfolge melden sich.

Am Tag nach der Rückzugsrede Boris Johnsons mischten sich in der britischen Öffentlichkeit Bedauern und Erleichterung mit Misstrauen und politischen Manövern. Mehrere konservative Zeitungen, die dem Premierminister zuletzt den Rücktritt nahegelegt hatten, würdigten am Freitag seine Leistungen oder beklagten den Schritt.

„Was um Himmels Willen haben sie getan?“, fragte die „Daily Mail“ in großen Buchstaben. Das kollektive Aufatmen der Gegner Johnsons war dagegen mit Ärger darüber verbunden, dass er nicht sofort geht, und mit Zweifeln an seiner Ankündigung. „Erst wenn ein Pfahl durch sein Herz gebohrt ist, können wir sicher sein, dass er weg ist“, schrieb ein Kolumnist.

Johnson hatte am Donnerstag erklärt, dass er den Weg frei mache für die Wahl eines neuen Tory-Parteichefs. Bis dieser bestimmt sei, werde er als Premierminister im Amt bleiben. Das setzte eine Debatte in Gang, ob der Auswahlprozess verkürzt oder ob Johnson von einem Übergangspremierminister ersetzt werden könnte, etwa seinem Stellvertreter Dominic Raab.

Labour geht der Rückzug zu langsam

Doch mit der raschen Nachbesetzung der Kabinettsposten, die durch Rücktritte frei geworden waren, hatte Johnson am Freitag die Macht des Faktischen auf seiner Seite. „Der Zug ist abgefahren“, sagte der Tory-Abgeordnete Geoffrey Clifton-Brown, der dem einflussreichen „1922 Komitee“ in der Fraktion angehört. Der neue Bildungsminister James Cleverly – der dritte innerhalb von drei Tagen – versicherte, dass die Übergangsregierung nicht politische Entscheidungen treffen werde, die einem neuen Premierminister die Hände binden würden.

Die Labour Party spielt mit dem Gedanken, in der kommenden Woche ein Misstrauensvotum gegen Johnson im Unterhaus einzuleiten. Das verriet die stellvertretende Parteivorsitzende Angela Rayner der BBC. Offenbar hofft die Partei auf genügend Tory-Abgeordnete, die Johnson mit sofortiger Wirkung aus dem Amt haben wollen. Allerdings wäre eine Abwahl Johnsons im Unterhaus mit Neuwahlen verbunden, die derzeit niemand in der Konservativen Partei haben will.

Die Labour Party fühlt sich noch mehr in der moralischen Offensive, seit die Polizei in Durham am Freitag die Untersuchungen gegen Labour-Chef Keir Starmer und Rayner eingestellt hat. Die beiden waren während der Kontaktbeschränkungen beim Biertrinken in einem Wahlkreisbüro mit Kollegen fotografiert worden und hatten, anders als Johnson während der „Partygate“-Affäre, ihre Rücktritte angekündigt, sollten sie ein Bußgeld für den Bruch von Corona-Regeln bezahlen müssen.

Wie das Wahlverfahren bei den Tories inhaltlich und zeitlich gestaltet werden soll, will das „1922 Komitee“ in der kommenden Woche bekannt geben. Zurzeit wird davon ausgegangen, dass die Fraktion bis zum Beginn der Sommerpause am 21. Juli das Feld der Kandidaten in mehreren Wahlgängen bis auf zwei verringern wird. Die beiden würden dann bis Anfang September in einer Stichwahl um die Mehrheit an der Parteibasis kämpfen, sodass der Wechsel im Premierministeramt vor dem Parteitag im Oktober vollzogen werden könnte.

Dem „1922 Komitee“ steht allerdings frei, die Hürden für eine Kandidatur zu erhöhen und so die Wahlprozedur zu verkürzen; bislang genügen acht Unterstützer in der Fraktion, um auf den Wahlzettel zu gelangen. Auch ist denkbar, dass einer der beiden verbliebenen Kandidaten auf die Stichwahl verzichtet. Dann wäre, wie 2016 im Fall von Theresa Mays Kandidatur, keine Urwahl nötig, und der Wechsel könnte noch vor der Sommerpause stattfinden.

Früh ins Rennen hat sich die Generalstaatsanwältin Suella Braverman begeben. Sie steht am rechten Rand der Partei und verspricht unter anderem, mit dem „ganzen Woke-Müll aufzuräumen“. Der Abgeordnete Steve Baker – auch er ein Erz-Brexiteer, aber anders als Braverman ein früher Johnson-Kritiker – hatte ebenfalls schon Donnerstag Interesse signalisiert.

Am Freitag erklärte der erste Tory mit anerkannten Chancen seine Kandidatur: Tom Tugendhat. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses und frühere Soldat wird dem liberalen Flügel zugerechnet. Laut Medienberichten sondieren zurzeit mindestens sieben ehemalige Minister ihre Chancen. Vermutlich Anfang kommender Woche müssen die Kandidaturen offiziell erklärt sein.