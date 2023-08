Aktualisiert am

In acht Regionen Russlands fanden Durchsuchungen in Büros der unabhängigen Wahlbeobachter statt. Die Staatsnachrichtenagentur Ria präsentierte eine angeblich gefundene ukrainische Flagge.

Die russischen Machthaber gehen die unabhängigen Wahlbeobachter von „Golos“ (Stimme) vor. Die Staatsnachrichtenagentur Ria Nowosti berichtete, dass gegen eine der Führungsfiguren der Bewegung, Grigorij Melkonjanz, ein Verfahren wegen der Organisation der Arbeit einer „unerwünschten Organisation“ eröffnet worden sei. Dem Moskauer drohen demnach zwei bis sechs Jahre Haft.

Die Agentur verbreitete ein Video, das zeigen soll, wie Melkonjanz nach der Durchsuchung seiner Wohnung am frühen Donnerstagmorgen Dokumente unterschreibt. Andere Ria-Aufnahmen zeigten Materialien der Bewegung sowie eine ukrainische Flagge. Nach der Razzia wurde Melkonjanz vom Ermittlungskomitee verhört. Laut Ria fanden Durchsuchungen auch bei 14 weiteren „Golos“-Koordinatoren in acht Regionen statt, unter anderem in Sankt Petersburg, Kasan, Kirow und Chasan.

„Golos“-Beobachter protokollieren seit vielen Jahren Verstöße, Unregelmäßigkeiten und Manipulationen russischer Wahlen und Abstimmungen. Aktivisten wie Melkonjanz stellen die Berichte vor. Als Organisation galt „Golos“ schon seit 2013 als „ausländischer Agent“, wurde später von einem Gericht für aufgelöst erklärt. Doch setzten die Beobachter ihre Arbeit als Bewegung fort. Im August 2021 wurde „Golos“ abermals als „Agent“ auf ein erneuertes Register gesetzt, gilt aber nicht selbst als „unerwünscht“.

Ein weiteres Führungsmitglied, Stanislaw Andrejtschuk, sagte dem exilrussischen Onlinesender TV Doschd, das Strafverfahren hänge mit dem Europäischen Netz von Wahlbeobachtungsorganisationen (ENEMO) zu­sammen. Diesem gehörte „Golos“ an, hatte mit Blick auf das Strafverfolgungsrisiko aber die Mitwirkung beendet, nachdem Russland die internationale Nichtregierungsorganisation im September 2021 für „unerwünscht“ erklärt hatte.