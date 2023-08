Aktualisiert am

Razzia in Sicherheitsapparat : Slowakische Polizei geht gegen Geheimdienstchef vor

Ein schwer bewaffneter slowakischer Polizist vor einem Gericht in Bratislava Bild: Picture Alliance

Die Eliteeinheit NAKA (Nationale Kriminalagentur) der slowakischen Polizei hat am Donnerstag eine Razzia bei führenden Funktionären der Sicherheitsorgane durchgeführt. Zu ihnen gehören unter anderem der Chef des Inlandsgeheimdienstes SIS, Michal Aláč, sein Vorgänger Vladimír Pčolinský und der Chef des Nationalen Sicherheitsamtes NBU, Roman Konečný. Es kam zu mehreren Festnahmen, doch Aláč und Pčolinský befanden sich im Ausland und konnten deshalb nicht festgenommen werden. Konečný soll laut Medienberichten „verschollen“ sein.

Der slowakische Polizeipräsident Štefan Hamran teilte mit, die Aktion habe sich gegen eine kriminelle Verschwörung innerhalb der Sicherheitskräfte gerichtet. Vergangene Woche sorgte die NAKA mit der vorübergehenden Festnahme des früheren Polizeipräsidenten Tibor Gašpar für Aufsehen. Dieser kandidiert bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 30. September für die Partei Smer des früheren Ministerpräsidenten Robert Fico. Diese gehört der Sozialdemokratischen Partei Europas an und führt derzeit die Umfragen an.

Vor allem Smer-Politiker protestierten nach Bekanntwerden der Aktion heftig. Sie warfen Hamran und der Übergangsregierung vor, die Polizei zur Bekämpfung politischer Gegner zu missbrauchen. Polizisten, die sich diesem Missbrauch entgegen stellten, würden nun selbst verfolgt. Fico sprach von einem „polizeilichen Umsturz“ und verlangte eine Sondersitzung des Parlaments.

Um die Lage zu beruhigen, berief Ministerpräsident Ľudovít Ódor für Freitag eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein. Dies hatte zuvor Präsidentin Zuzana Čaputová von ihm verlangt.