Als in San Luca am Morgen die Hähne krähen, ist sonst schon wieder alles ruhig. Nicht weit vom Dorfplatz stehen ein paar Dutzend Polizisten zusammen: Carabineri in ihren schwarzen Uniformen, Männer der Spezialeinheit ROS, die meisten von ihnen in zivil, darüber ihre Pistolenhalfter und schwarze Sturmhauben auf dem Kopf. Und natürlich die Cacciatori, die Jäger, in Flecktarn, militärisch ausgebildet für diese eine Mission: Mafiosi aufspüren und jagen, wo auch immer sie sich verstecken.

Ihre Mission hatte schon am Tag zuvor begonnen, für manche noch früher. In unauffällig beschrifteten Lastwagen waren sie in die Carabinieri-Station mitten in San Luca gebracht worden, wo sie sich versteckten. Andere waren einzeln oder in kleinen Gruppen in die Wälder um das Dorf gezogen, wo sie die Nacht in verlassenen Forsthütten oder in ausgetrockneten Flussbetten verbrachten. Einige kamen über die steilen Bergwege von der anderen Seite des Aspromonte, des Massivs, das Kalabrien zerteilt und an dessen Fuß San Luca liegt.

Von der Küste unten führt nur eine Straße hoch nach San Luca – und die wird von den Mafia-Familien im Dorf überwacht. Tag und Nacht passt irgendjemand auf, wer dort entlangfährt. Als die Operation in der Nacht zum Mittwoch begann, schlichen sich die Jäger deshalb aus ihren Verstecken an. In kleinen Gruppen machten sie sich auf. Die jeweiligen Gruppenführer hatten die genauen Routen aus dem Einsatzplan, wo sie mit QR-Codes hinterlegt waren. Jedes Team hatte eine Zielperson oder ein Haus oder sonst einen Ort, den sie durchsuchen sollten. Um vier Uhr, im Dunkel der Nacht, schlugen sie zu.

Von San Luca bis Panama – über Deutschland

Als der Morgen graute, dicke Regenwolken in den Hängen des Aspromonte, hatten die Mafiajäger in San Luca 22 Verdächtige festgenommen. Mehr oder weniger gleichzeitig hatten außerdem Ermittler in neun weiteren Ländern zugeschlagen: Deutschland, Belgien, Frankreich, Portugal, Slowenien, Spanien, Rumänien, Brasilien und Panama. Die Polizeibehörde Europol, bei der die internationalen Fäden der Operation zusammenliefen, meldete am Mittag die Festnahme von insgesamt 132 Tatverdächtigen. Filippo Spiezia, der Koordinator für Italien bei der EU-Justizbehörde Eurojust, rühmte auf einer Pressekonferenz in der Aula der Carabinieri-Schule in Reggio Calabria, knapp 100 Kilometer von San Luca entfernt, eine Operation „von noch nie vorher gesehener Tragweite“. Der leitende Staatsanwalt in Reggio Calabria, Giovanni Bombardiere, sprach von einem besonders komplexen Ermittlungsverfahren, das es in diesem Umfang noch nie gegeben habe.

Ein Schwerpunkt der Operation war Deutschland. Weit über tausend Einsatzkräfte rückten aus, darunter Spezialeinsatzkommandos und Diensthundeführer. Sie nahmen rund dreißig Beschuldigte fest, darunter nach Informationen von F.A.Z. und MDR auch mutmaßliche Mafiosi, die die deutschen Sicherheitsbehörden schon seit Jahrzehnten auf dem Schirm hatten, denen sie bislang aber nie etwas beweisen konnten. Eine große Rolle spielten dabei nun Kryptohandys. In der Vergangenheit hatten es die mutmaßlichen Mitglieder der ’ndrangheta der Polizei oft besonders schwer gemacht, indem sie lieber Hunderte Kilometer mit dem Auto fuhren als irgendetwas am Telefon zu besprechen. Dann aber machten die Verdächtigen regen Gebrauch von den vermeintlich abhörsicheren Smartphones. Ein Grund dafür waren auch die Reisebeschränkungen während der Corona-Pandemie. Als es europäischen Sicherheitsbehörden gelang, die Kryptodienste EncroChat und SkyEcc zu knacken, erhielten sie so einmalige Einblicke in die internationalen Geschäfte und Strukturen der Clans. Ihre Operation benannten sie dem überlieferten Ausruf des griechischen Mathematikers Archimedes: „Eureka“.