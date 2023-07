Seit Beginn der „Corona-Maßnahmen“ haben sich die Aktivitäten der Staatsverweigerer in Österreich wieder verstärkt. Am Mittwochmorgen kam es zu einer umfassenden Durchsuchung.

Sie leugnen die Existenz der Republik, stellen fiktive Dokumente aus und versuchen, Behörden durch die Überflutung mit sinnlosen Eingaben lahmzulegen. Solche Staatsverweigerer werden gerne auch als Reichsbürger bezeichnet. Am Mittwochmorgen haben Staatsanwaltschaft, Polizei und Verfassungsschutzbehörden in Österreich versucht, in das Netz dieser Bewegung zu schneiden. In fünf Bundesländern mit Schwerpunkt in Kärnten wurden insgesamt acht Hausdurchsuchungen vorgenommen und 36 Personen vernommen. Festnahmen gab es vorerst nicht.

Stephan Löwenstein Politischer Korrespondent mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

„Staatsfeindliche Verbindungen stellen eine bedeutende Bedrohung für die Werte und Freiheiten unserer Demokratie dar,“ hieß es in einer Mitteilung der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) in Wien. „Durch die hohe Zahl der Verdächtigen dieser Aktion wird deutlich, dass die von dieser Szene ausgehende Gefahr ernst zu nehmen ist, und das tut der Verfassungsschutz“, sagte DSN-Direktor Omar Haijawi-Pirchner.