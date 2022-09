Rauchfreie Insel : Neuseeland plant den kalten Entzug

In nur drei Jahren will das Land praktisch rauchfrei sein und den Jungen lebenslang den Kauf von Tabak verbieten. E-Zigaretten boomen. Aber sind sie besser?

Zigaretten haben Teresa Butlers bisheriges Leben geprägt. Sie war erst acht, als sie mit dem Rauchen anfing. Damals zündete die Neuseeländerin aus Christchurch für ihre Mutter die Kippen an. Irgendwann war sie so weit, dass sie sich die Zigaretten dafür sogar selbst in den Mund steckte. Die Mutter quälte sich später zehn Jahre lang durch eine chronische Lungenerkrankung. Nach ihrem Tod mit 72 Jahren nannte der Totenschein die eigentliche Ursache beim Namen: „Tabakrauchen, 50 Jahre“, stand dort in Handschrift.

„Tabak hat ihr das Leben genommen“, sagt ihre Tochter heute, einige Jahre später. Dass auch der Vater, der schon vorher an Krebs gestorben war, vermutlich ein Opfer seiner Gewohnheiten wurde, kam ihr erst später in den Sinn. Als er starb, rauchte die heute 43 Jahre alte Teresa Butler selbst noch.