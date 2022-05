Schüsse in Supermarkt : Rassistisches Motiv bei Angriff mit zehn Toten in Buffalo?

Nach einem Angriff in einem Supermarkt in der amerikanischen Stadt Buffalo, bei dem laut Polizei zehn Menschen getötet wurden, geht das FBI dem Verdacht eines rassistischen Motivs nach. „Wir ermitteln in dem Fall sowohl wegen eines Hassverbrechens als auch wegen eines Falls rassistisch motivierten Gewaltextremismus", sagte der für Buffalo zuständige FBI-Ermittler Stephen Belongia am Samstag bei einer Pressekonferenz. Bezirksstaatsanwalt John J. Flynn äußerte, „bestimmte Beweisstücke“ deuteten auf einen rassistischen Hintergrund der Tat hin; Details nannte Flynn keine. Elf der 13 Personen, auf die der Täter geschossen hatte, und von denen drei überlebten, waren Schwarze.

Der Täter hatte am Samstagnachmittag vor und in einem Supermarkt in einem vornehmlich schwarzen Viertel der Stadt das Feuer eröffnet. Nach Polizeiangaben wurde der 18 Jahre alte Mann, der aus der Umgebung von Buffalo stammt, festgenommen. Noch am Abend sollte Anklage gegen ihn erhoben werden. Laut Polizei war der Täter schwer bewaffnet, trug militärartige Ausrüstung und einen Helm. Er war mit seinem Auto auf den Parkplatz gefahren, hatte dort auf vier Menschen und dann im Supermarkt weiter um sich geschossen.

Twitch bestätigt den Livestream des Vorfalls

Den Angriff hat der Täter laut Beamten live auf Twitch übertragen, einer beliebten Live-Streaming-Website, die vor allem für Videospiele genutzt wird. Twitch gab an, den Kanal offline genommen zu haben. Die „New York Times“ zitierte eine Sprecherin von Twitch mit den Worten, die Seite habe „eine Null-Toleranz-Politik gegen Gewalt jeglicher Art und arbeite schnell daran, auf alle Vorfälle zu reagieren. Der Benutzer wurde von unserem Dienst auf unbestimmte Zeit gesperrt, und wir ergreifen alle geeigneten Maßnahmen, einschließlich der Überwachung aller Konten, die diesen Inhalt erneut senden.“

Buffalos Bürgermeister Byron Brown sagte auf der Pressekonferenz: „Der Schütze stammte nicht aus dieser Gemeinde. Er reiste stundenlang von außerhalb dieser Gemeinde an, um dieses Verbrechen an den Menschen in Buffalo zu verüben.“ Es sei ein Tag „von großem Schmerz“ für die Gemeinde. Karine Jean-Pierre, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, sagte in einer Erklärung, dass der Präsident Joe Biden vom Heimatschutzministerium informiert worden sei und stetig auf dem Laufenden gehalten werde. „Der Präsident und die First Lady beten für die Opfer und für ihre Angehörigen.“

Mehr zum Thema 1/

Ein Polizist beschrieb in der Zeitung „The Buffalo News“ den Tatort: „Es ist, als würde man in einen Horrorfilm hineinlaufen, aber alles ist real.“ Die Zeitung zitierte auch einen Mitarbeiter des Supermarkts, der eigenen Angaben nach kurz vor dem Vorfall in den Kühlraum gegangen war. „Ich versteckte mich. Ich habe mich einfach versteckt. Ich wollte den Raum nicht verlassen“, sagte er.