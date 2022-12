„Wo kommen sie wirklich her?“ : Vertraute der britischen Königsfamilie tritt nach Rassismus-Vorwuf zurück

Als Susan Hussey, eine britische Adlige mit französischen Wurzeln, in den 1960er-Jahren als Kammerzofe am Buckingham Palace eingestellt wurde, war es noch üblich, dunkelhäutige Gäste nach ihrer Herkunft zu befragen. Dass die gleiche Frage heute als „rassistisch“ gilt, musste Hussey in dieser Woche erfahren. Kurz nachdem sich eine schwarze Britin auf Twitter über ein Gespräch mit ihr beklagt hatte, trat die 83 Jahre alte Patentante von Kronprinz William von ihrem Amt als „Lady of the Household“ zurück. Für Kritiker der Royals ist die kleine Affäre ein weiterer Beleg dafür, dass Rassismus-Vorwürfe gegen die weitere Königsfamilie berechtigt sind. Gute Monarchisten sehen hingegen eine „unglückliche Bemerkung“, auf die „überreagiert“ worden sei.

Das inkriminierte Gespräch fand auf einem Empfang im Buckingham Palace statt, zu dem im Rahmen einer Konferenz Opfer sexueller Gewalt und Aktivisten eingeladen waren. Die in Großbritannien geborene Ngozi Fulani, Gründerin der Londoner Frauen-Organisation „Sistah Space“, wurde – so stellte sie es auf Twitter dar – von Hussey eindringlich befragt, aus welchem Land sie käme. Als Fulani ihre britische Staatsangehörigkeit hervorhob, habe Hussey nachgefragt, wo sie oder ihr Volk „wirklich herkommt“. Das bezeichnete Fulani am Donnerstag in der BBC als „Übergriff“ und als „Verhör“. Hussey hätte ihre Nationalität nicht akzeptiert und ihr ein Gefühl des „Unwillkommenseins“ vermittelt, obwohl sie sich in einem Raum aufgehalten habe, „in dem Frauen sich gegenüber jeder Art von Gewalt sicher fühlen sollten“.