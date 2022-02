Ahmaud Arbery : Neuer Prozess nach Mord an schwarzem Jogger

Ein Wandgemälde in Brunswick, Georgia, erinnert an den ermordeten Ahmaud Arbery. Bild: AP

Die Todesursache war Rassismus. Das sagen die Bundesstaatsanwälte, die die Mörder von Ahmaud Arbery noch einmal vor Gericht bringen. Seit dieser Woche läuft in Georgia der Bundes-Strafprozess gegen die drei Männer, die Anfang 2020 in einer Vorstadt Jagd auf den schwarzen Jogger machten und ihn schließlich erschossen. In ihrem Mordprozess auf Landesebene hatte Rassismus nur eine Nebenrolle gespielt – nun sollen sie noch einmal wegen eines rassistischen Hassverbrechens zur Verantwortung gezogen werden.

Am 23. Februar 2020 ging der 25-jährige Arbery in der Nachbarschaft Satilla Shores in Glynn County in Georgia joggen. Drei weiße Männer fingen an, ihn mit ihren Autos zu verfolgen: Travis McMichael und sein Vater Gregory, sowie William Bryan, ihr Nachbar. Vater und Sohn waren bewaffnet, Bryan nahm mit seinem Handy ein Video auf. Darauf war später zu sehen, wie die Männer Arbery auf den Leib rückten. Der junge Mann versuchte wegzurennen, doch die Angreifer schnitten ihm den Weg ab. Arbery wehrte sich und versuchte wohl, Travis McMichael das Gewehr abzunehmen. Der schoss aus nächster Nähe drei Mal auf ihn.

In einem Verfahren vor dem Glynn County Superior Court wurden alle drei Männer wegen Mordes, Körperverletzung und ungerechtfertigten Freiheitsentzugs verurteilt. Sie hatten sich verteidigt, indem sie eine Bedrohung durch Arbery behaupteten, die einen „citizen’s arrest“, eine Festnahme durch Nicht-Polizisten bei akuter Gefahrenlage, gerechtfertigt habe. Die Geschworenen folgten der Verteidigungsstrategie nicht. Beide McMichaels wurden zu lebenslanger Haft ohne Bewährung plus zwanzig Jahre verurteilt, Bryan zu Lebenslang mit der Möglichkeit der Bewährung nach dreißig Jahren.

Trotz der hohen Haftstrafen ernteten die Behörden in Georgia für ihren Umgang mit dem Fall öffentlich Kritik. Die Staatsanwältin Jackie Johnson wurde angeklagt, weil sie die McMichaels ungerechtfertigt bevorzugt habe, als sie sie nicht gleich festnehmen ließ. Gregory McMichael hatte als Ermittler für ihr Büro gearbeitet. In der Anklage wurden die drei Weißen im Laufe des Prozesses außerdem als „vigilantes“ bezeichnet – das sind Personen, die Gewalttaten begehen, um sich oder andere zu schützen oder sich zu rächen. Für viele Rechte in Amerika ist der Begriff positiv besetzt.

Johnsons Prozess wegen Amtsmissbrauchs steht noch aus. Sie wurde 2020 abgewählt. Der lokale Staatsanwalt George Barnhill, der einst argumentiert hatte, dass Arberys Tod kein Verbrechen gewesen sei, ist nach wie vor im Amt – auch gegen ihn fordert Arberys Familie ein Verfahren.

In der politischen Diskussion über Morde an Schwarzen spielt Rassismus die zentrale Rolle. Juristisch geht es in diesem Kontext oft um ungerechtfertigte Gewalt, etwa durch Polizisten. In dem Verfahren auf Landesebene ging es auch in diesem Fall um die Frage, ob die drei Männer zu recht Gewalt ausübten oder nicht. Dem Bundes-Strafverfahren, das am Montag begonnen hat, kommt Fachleuten zufolge eine hohe Bedeutung zu, weil es den Rassismusvorwurf in den Mittelpunkt stellt. So will die Staatsanwaltschaft Nachrichten und Social-Media-Eintragungen der Beklagten präsentieren.

Zu Beginn des Verfahrens erklärte Bobbi Bernstein von der Bürgerrechtsabteilung des Bundes-Justizministeriums, dass Travis McMichael Schwarze wiederholt rassistisch beschimpft habe. Auch während der Tat habe er sich möglicherweise so geäußert. Die Herausforderung wird Fachleuten zufolge darin liegen, zu beweisen, dass die Täter nicht nur Rassisten sind, sondern dass ihr Rassismus zu der Tat geführt hat.