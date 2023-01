Ramstein-Konferenz : Viele Gedankenspiele, noch keine Lösung

Stellt sich nur Berlin quer bei der Lieferung von Kampfpanzern an Kiew? In Ramstein tritt der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius diesem Eindruck entgegen.

Boris Pistorius genoss die kurze Pause, nachdem er in Ramstein vor Journalisten referiert hatte, was Deutschland schon alles für die Ukraine leistet. Immerhin hat das Frühjahrspaket mit Mardern, Geparden und Flugabwehrraketensystemen einen ansehnlichen Umfang in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro. „Nun sind Sie aber nicht hier vermutlich, um all das zu hören“, sagte Pistorius bei seinem Auftritt am Rande des Treffens der Ukraine-Kontaktgruppe. Ja, die Teilnehmer der Ukrainekontaktgruppe hätten in der Tat auch über die mögliche Lieferung von Leopard-Kampfpanzern gesprochen. Nein, es gebe keine Entscheidung. Und nein, es gebe keine geschlossene Koalition für eine solche Lieferung an die Ukraine, der nur Deutschland im Weg stehe. Dieser Eindruck sei „falsch“. Es gebe viele Verbündete, die gute Gründe dafür und dagegen sehen würden.

Der Verteidigungsminister, der bei der Ankunft in Ramstein am Freitagmorgen noch keine 24 Stunden im Amt war, ließ erkennen, dass er handlungsfähig sein will, falls Leopard-Kampfpanzer nicht nur aus deutscher Produktion, sondern aus Deutschland selbst an die Ukraine geliefert werden sollen. Es gelte, vor der Lage zu sein, darum habe er einen Prüfauftrag erteilt, die Bestände in Industrie und Bundeswehr zu ermitteln, mit Blick auf Zahl, Kompatibilität und Verfügbarkeit.