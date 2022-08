Gedenken für Sinti und Roma : Der Antiziganismus der Gegenwart

Bei der Gedenkfeier für die von den Nazis ermordeten Sinti und Roma in Auschwitz geht es mehr um die Gegenwart als um die Vergangenheit. Das liegt auch am Krieg – und daran, wie es Sinti und Roma in der Ukraine ergeht.

Der kleine Mann mit dem schlohweißen Haar steht ganz allein am Mikrofon, den Pullover lässig über das weiße Hemd gelegt, die Brille in die Haare geschoben. Doch ihm bricht immer wieder die Stimme. Im Mai 1940 sei seine Familie aus Trier ins besetzte Polen deportiert worden, berichtet er, die älteste Schwester sei zwölf, der jüngste Bruder gerade mal drei Jahre alt gewesen. Sie haben es ihm, der 1944 im Ghetto Lublin geboren wurde, erzählt, haben ihm berichtet, wie seine Mutter ihn, eingewickelt in Fetzen von Tuch und Papier, mit zur Zwangsarbeit genommen und im Winter auch neben sich im Schnee abgelegt habe. „Man hat mir gesagt, es sei ein Wunder, dass ich überlebt habe“, sagt Christian Pfeil. „Viele meiner Familienmitglieder haben den Holocaust nicht überlebt.“

Pfeil spricht am Dienstag bei der Gedenkfeier für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau. Er steht umgeben von einer großen Wiese, aus der Dutzende, aus rotbraunen Ziegeln gemauerte, baufällige Schornsteine in den Himmel ragen. Es sind die Reste einstiger, aus Holz errichteter Häftlingsbaracken und neben Bruchstücken von Fundamenten sowie den mit Stacheldraht bewehrten Zaunpfählen einige der wenigen übrig gebliebene Zeugnisse des Grauens, das sich in dem Konzentrationslager ereignet hat.