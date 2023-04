Ramadan und Pessach : Die heikelsten Tage des Jahres in Jerusalem

Die gegenwärtigen Tage gehören für viele Juden, Christen und Muslime zu den heiligsten des Jahres. Seit zwei Wochen ist Ramadan, am Mittwochabend begann das Pessach-Fest, und die Osterfeiertage stehen kurz bevor. In Israel und Palästina bedeutet das Überlappen von Feierlichkeiten aber vor allem: eine erhöhte Eskalationsgefahr. Aufgrund der neuen, extrem rechten Regierung in Jerusalem gilt die Situation in diesem Jahr als noch labiler.

Was das bedeutet, zeigte sich in der Nacht zum Mittwoch in der Altstadt von Jerusalem. 80.000 Menschen waren dort zum Abendgebet. Stunden später machten Videoaufnahmen aus der Al-Aqsa-Moschee in sozialen Medien die Runde. Sie zeigten vermummte Sicherheitskräfte, die im Dunkeln mit Schlagstöcken auf am Boden liegende Menschen einprügelten. Eine Frau ist zu hören, die immer wieder „O Gott“ ruft. Die andere Per­spek­tive war auf einem Video zu sehen, das die Polizei veröffentlichte: Polizeikräfte dringen in das Moscheegebäude ein und werden dort mit Feuerwerkskörpern beschossen.

Luftwaffe attackiert Einrichtungen der Hamas

Im Innern der Al-Aqsa-Moschee, die Muslimen als drittheiligster Ort gilt, entwickelte sich auf jeden Fall eine heftige Auseinandersetzung, die weitere Gewalt nach sich zog. Agitiert durch Videoaufnahmen, kamen Menschen im Westjordanland zu Protesten zusammen. Es gab Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften, mehrere Palästinenser wurden verletzt. Im Süden Israels ertönten kurz nach der Eskalation in Jerusalem die Alarmsirenen, am Morgen dann noch einmal. Aus dem Gazastreifen wurden im Verlauf der Nacht mindestens neun Raketen abgefeuert. Die meisten wurden abgefangen oder gingen in unbewohntem Gelände nieder; nahe Sderot wurde eine Fabrik beschädigt. Die Luftwaffe reagierte mit Angriffen. Ihren Angaben zufolge wurden Einrichtungen der Hamas attackiert, auch wenn die Raketenangriffe dem „Palästinensischen Islamischen Dschihad“ (PIJ) zugeschrieben wurden, einer anderen militanten Gruppe. Am Mittwochvormittag gab es im Westjordanland mehrere Schussattacken auf Armeeeinrichtungen, nahe Hebron wurde ein Soldat angeschossen.

Polizei und Armee gaben die Schuld an der Eskalation den Palästinensern, die sich am Dienstagabend nach dem Fastenbrechen auf dem Al-Aqsa-Plateau versammelt hatten. Etwa 400 junge Palästinenser aus Ostjerusalem hätten sich mit Feuerwerkskörpern und Steinen in der Moschee verbarrikadiert, hieß es in Mitteilungen. Nachdem die Polizei „in langen Gesprächen“ vergeblich versucht habe, sie zum Verlassen des Geländes zu bewegen, sei sie gegen zwei Uhr nachts schließlich in das Gelände eingedrungen. Etwa 350 „Moschee-Vandalen“ seien festgenommen worden.

Die Polizei bemühte sich, hervorzuheben, die Palästinenser seien Unruhestifter gewesen und hätten die heilige Stätte „entweiht“. Nachdem die Truppen das Gelände verlassen hätten, „wurde die Moschee gereinigt, nachdem die Belagerer sie verwüstet, geschändet, beschädigt und entweiht hatten“, hieß es in ihrer Mitteilung. Die Polizei habe so das Morgengebet ermöglicht. Im Anschluss daran habe es jedoch abermals „Hetzgesänge“ gegeben und den Versuch, „den Besuch von Touristen und Israelis gemäß der bestehenden Praxis zu stören“.