Raketentests : USA sollen laut China auf Nordkorea zugehen

Die Regierung in Peking sieht die USA in der Verantwortung, den Konflikt mit Nordkorea zu lösen. Washington „müsse mehr Aufrichtigkeit zeigen“.

Angesichts des jüngsten nordkoreanischen Tests einer Mittelstreckenrakete hat China die USA zu verstärkten Anstrengungen für eine Lösung des Konflikts aufgefordert. „Sie sollten attraktivere und praktischere, flexiblere Ansätze, Strategien und Maßnahmen entwickeln, um den Anliegen Nordkoreas Rechnung zu tragen“, sagte Chinas UN-Botschafter Zhang Jun am Freitag anlässlich einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem Thema. Die Regierung in Peking beobachte die Situation auf der koreanischen Halbinsel sehr genau. Den Schlüssel zur Lösung des Problems halte allerdings die Regierung in Washington in der Hand, sie müsse mehr Aufrichtigkeit zeigen. China ist der engste Verbündete Nordkoreas.

Auf eine gemeinsame Erklärung konnte sich der Sicherheitsrat laut Diplomatenkreisen nicht einigen. Nordkorea hatte am Montag den ersten Test einer atomwaffenfähigen Mittelstreckenrakete seit 2017 bestätigt, die auch die US-Pazifikinsel Guam treffen könnte. Der Test einer Rakete vom Typ Hwasong-12 habe die Genauigkeit und Wirksamkeit für ihren Einsatz belegt, berichteten die Staatsmedien einen Tag nach dem Testflug. Das Land hatte in den Wochen davor ballistische Raketen von kurzer Reichweite, Marschflugkörper und eigenen Angaben zufolge auch Hyperschallraketen getestet, die mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen können.

US-Botschafterin fordert Nordkorea zu Gesprächen auf

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen berät immer wieder über die nordkoreanischen Waffentests und andere Verstöße gegen die UN-Sanktionen. Die Treffen hinter verschlossenen Türen bleiben dabei meist ohne gemeinsame Beschlüsse und enden mit Stellungnahmen einzelner Länder oder Gruppen von Staaten.

Die amerikanische Botschafterin Linda Thomas-Greenfield forderte Nordkorea nach der Sitzung auf, das Angebot der USA für Gespräche ohne Vorbedingungen anzunehmen. Für ein Treffen zwischen Machthaber Kim Jong Un mit US-Präsident Joe Biden sei es zu früh, weil man noch keinen Eindruck davon habe, was erreichbar sei. „Wenn die Voraussetzungen gegeben sind, würden wir uns das natürlich anschauen“, so Thomas-Greenfield.

Die USA und mehrere Länder des UN-Sicherheitsrates sowie Japan werteten den jüngsten Test Nordkoreas in einer gemeinsamen Stellungnahme zudem als „bedeutende Eskalation“. Diese „zielt darauf ab, die Region weiter zu destabilisieren. Wir verurteilen dieses rechtswidrige Vorgehen auf das Schärfste“, teilten die USA, Großbritannien, Frankreich, Brasilien, Japan, Albanien, Irland, Norwegen und die Vereinigten Arabischen Emirate mit.

Nach Einschätzung von Experten hat die Hwasong-12 eine Reichweite von 4500 Kilometern und könnte damit das US-Außengebiet Guam erreichen, wo die USA einen Militärstützpunkt unterhalten. Der Test einer Hwasong-12 stellt nach Einschätzung von Experten aber kein grundlegend neues Bedrohungsszenario dar. Nordkorea hat eine solche Rakete vor fünf Jahren schon mehrfach getestet.