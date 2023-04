Aktualisiert am

Was Nordkoreas neuartige Rakete besonders macht

Nordkoreas Diktator soll eine neuartige Rakete getestet haben, die dem Militär taktische Vorteile verschaffen könnte. In einer Region Japans wurden die Menschen aufgefordert, Schutz zu suchen.

Passanten am Donnerstag an einem Bahnhof in Seoul, im Hintergrund zeigen die Nachrichten Aufnahmen eines früheren nordkoreanischen Raketentests Bild: AFP

Nordkorea hat am Donnerstag offenbar eine neuartige ballistische Rakete getestet. Dabei soll es sich möglicherweise um eine mit Feststoff angetriebene Mittel- oder Langstreckenrakete gehandelt haben, wie Vertreter des südkoreanischen Militärs mehreren Medien mitteilten.

Demnach sei die Rakete am Morgen um 7.23 Uhr Ortszeit aus der Nähe der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang in östliche Richtung abgefeuert worden. Die Rakete soll dann etwa 1000 Kilometer weit geflogen sein, ehe sie ins Ostmeer, das auch als Japanisches Meer bekannt ist, fiel.

Die Einwohner der nördlichsten japanischen Hauptinsel Hokkaido wurden mit Sirenen, über Warnnachrichten auf den Handys und über Hinweise im Fernsehen vor der in ihre Richtung fliegenden Rakete gewarnt. Eine Rakete könne auf oder in der Nähe Hokkaidos landen, zitierte der japanische Fernsehsender NHK aus einer Mitteilung der Behörden. Die Regierung forderte die Menschen auf, umgehend Schutz zu suchen. Der lokale Bahnbetreiber setzte im morgendlichen Berufsverkehr Züge aus. Die Warnung wurde nach etwa 30 Minuten wieder aufgehoben. Kurze Zeit später gab der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida Entwarnung. Er könne bestätigen, dass keine Rakete auf japanischem Territorium gelandet sei.

Schneller einsatzfähige Raketen

Schon seit Längerem gingen Beobachter davon aus, dass das autoritäre Regime von Diktator Kim Jong-un an einem einsatzfähigen Feststoffantrieb für Raketen mit längerer Reichweite forscht. Sollte Nordkorea nun tatsächlich in der Lage sein, Langstreckenraketen mit festem Treibstoff anzutreiben, würde dies dem Militär taktische Vorteile verschaffen. Feststoffraketen können bereits mit Treibstoff gefüllt gelagert werden und sind schneller einsatzfähig als Raketen, die erst mit flüssigem Treibstoff befüllt werden müssen. Im Ernstfall würde sich die Vorwarnzeit dadurch erheblich verkürzen.

Nicht näher genannte südkoreanische und amerikanische Stellen hätten bestätigt, dass das Flugverhalten der Rakete dem einer Feststoffrakete ähnele, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. Vertreter der Regierung in Seoul sollen zudem geäußert haben, mit dem Raketenabschuss wolle sich der Norden kurz vor dem 111. Geburtstag am Samstag von Staatsgründer Kim Il-sung, dem Großvater von Kim Jong-un, als Nuklearmacht präsentieren.

Tokio verurteilte das Handeln Nordkoreas. Die Abschüsse ballistischer Raketen „bedrohen den Frieden und die Sicherheit unseres Landes und unserer Region sowie die der internationalen Gemeinschaft“, teilte ein Sprecher mit. Sie seien „völlig inakzeptabel“. Japan habe über seine Botschaft in Peking Beschwerde bei Nordkorea eingereicht. Seoul nannte den Test einen „provokativen Akt“ und forderte Nordkorea auf, umgehend jegliche Raketenabschüsse einzustellen.

Nordkorea reagiert nicht auf Anrufe

Die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, Adrienne Watson, warf Nordkorea vor, mit dem Raketenabschuss gegen Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verstoßen zu haben. Diese verbieten Nordkorea Tests von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite.

Seit Freitag vergangener Woche hat Nordkorea indes nicht mehr auf Routineanrufe Südkoreas reagiert, wie das südkoreanische Vereinigungsministerium mitteilte. Normalerweise finden täglich zwei Telefonate zwischen einem Verbindungsbeamten in Seoul und einem Ansprechpartner auf nordkoreanischer Seite statt. Auch die militärischen Verbindungskanäle sollen davon betroffen sein. In der Vergangenheit hat Nordkorea die Anrufe schon des Öfteren ignoriert, meist in zeitlicher Verbindung mit militärischer Eskalation.

Unter Kim hat Nordkorea sein Raketen- und Atomprogramm massiv ausgebaut. Das seit 1948 von einer Herrscherdynastie geführte autokratische Land hatte 2022 so viele Raketen abgeschossen wie in noch keinem Jahr zuvor. Auch in diesem Jahr hat Nordkorea bereits verschiedene Raketentypen abgefeuert.

Am Montag soll Kim während eines Treffens der zentralen Militärkommission gefordert haben, die Abschreckungsfähigkeiten der nordkoreanischen Volksarmee auf „praktischere und offensivere“ Art auszubauen, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.