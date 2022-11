Stresstest mit Raketen : Kiew will die NATO in den Krieg ziehen

Auf Spurensuche im Krater: Die polnische Polizei sichert Beweise an der Stelle des Einschlags im Dorf Przewodów Bild: AFP

Die beiden Menschen, die am Dienstag durch einen Raketeneinschlag auf ihrem Bauernhof nahe der polnischen Grenze zur Ukraine getötet wurden, hatten das Pech, in einer dünn besiedelten Gegend zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Alle anderen sind mit dem Schrecken davongekommen – und mit der Erleichterung, dass es nach dem Stand der Erkenntnisse kein gezielter russischer Angriff war, sondern eine verirrte ukrainische Abwehrrakete.

Ein paar Stunden lang hatte man das für möglich gehalten und sich fragen müssen, ob nun der dritte Weltkrieg drohe. Es war eine Erinnerung daran, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine jederzeit auf den Westen überschwappen kann, ob gewollt oder ungewollt.

Für alle Akteure war es zugleich eine Art Stresstest. Solche Tests macht man im Bankensektor oder bei der Energieversorgung, um Risiken zu identifizieren. Damit sie nicht erst offenbar werden, wenn es zu spät ist. Es lohnt sich, den Vorfall von Dienstag unter diesem Aspekt näher zu beleuchten. Polen und die NATO haben besonnen reagiert, andere Akteure jedoch nicht.

Test nicht bestanden

Das betrifft zuallererst die politische Führung der Ukraine. Die befindet sich zwar in einem grausamen Krieg, den sie sich nicht ausgesucht hat und in dem sie vom Westen nach allen Kräften unterstützt wird. Das erlegt ihr jedoch eine besondere Verantwortung auf: besser zu sein als Russland, wenn es in existenziellen Fragen um wahr oder falsch geht.

Diesen Test haben Präsident Wolodymyr Selenskyj, sein Außenminister Dmytro Kuleba und dessen Stellvertreter Andrij Melnyk in diesem wichtigen Fall nicht bestanden. Alle drei verbreiteten umgehend die Behauptung, es habe sich um einen gezielten russischen Angriff gehandelt. Selenskyj sprach von einem Raketenangriff „auf die kollektive Sicherheit“ – und beharrte darauf noch, als seine Partner im Westen längst übereinstimmend anderes sagten. Kuleba tat Zweifel an einem gezielten russischen Angriff als „Verschwörungstheorie“ ab. Melnyk, der sein neues Amt nicht anders versieht als sein vorheriges als Botschafts-Lautsprecher in Berlin, forderte von der Allianz „sehr schmerzhafte Konsequenzen“.

Es ist offensichtlich, dass Kiew die Allianz in diesen Krieg als direkte Partei hineinziehen will. Damit schaden die drei ihrem Land. Wer bisher für Zurückhaltung bei der Lieferung bestimmter Waffentypen plädierte, kann sich durch dieses Auftreten nämlich nur bestätigt sehen.

Kommunikation wie im 19. Jahrhundert

Auch Moskau gab keine gute Figur ab. Der Kreml verteidigte sich zwar zu Recht gegen die falschen Behauptungen, die aus Kiew verbreitet wurden. Aber da, wo er das zuerst hätte tun sollen, herrschte Schweigen: im direkten Austausch der Generalstabschefs. Mark Milley, der diesen Posten auf amerikanischer Seite versieht, machte das öffentlich. Es sei seinen Mitarbeitern nicht gelungen, nach dem Vorfall einen direkten Kontakt zu General Walerij Gerassimow herzustellen, sagte er am Mittwoch.

Mehr zum Thema 1/

Zuvor hatte schon NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg herumgedruckst, ob es solche Kontakte auf Ebene der Allianz gegeben habe. Dabei gibt es „rote Telefone“, auch wenn sie heute anders aussehen als im Kalten Krieg. Es ist ein Gebot der Vernunft, solche direkten Kanäle zu haben, um gefährliche Missverständnisse zu vermeiden. Umso schlimmer, dass der letzte bekannte Kontakt des höchsten NATO-Generals mit Gerassimow stattfand wie im 19. Jahrhundert: per Brief.