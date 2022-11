Raketeneinschlag in Polen : Die rote Linie der NATO

Besonnen, aber auch entschlossen: NATO-Generalsekretär Stoltenberg erläutert am Mittwoch die Reaktion des Bündnisses auf den Raketeneinschlag in Polen Bild: Reuters

Als die Nachricht wie ein Lauffeuer die Runde machte, erstmals sei auch in einem polnischen Dorf an der Grenze zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen, kamen schlimmste Befürchtungen auf: Schreckt Moskau nicht mehr vor Angriffen auf ein NATO-Land zurück? Fängt so, gewollt oder ungewollt, der Dritte Weltkrieg an?

Tatsächlich könnte er so beginnen, wenn im berüchtigten Nebel des Krieges nervöse oder gar schießwütige Akteure an den Abschussknöpfen säßen. Die Polen und die NATO insgesamt aber haben besonnen reagiert und erst einmal die Fakten geklärt. Die besagen bislang, dass es sich nicht um ein russisches Geschoss handelte, sondern um einen missglückten Abwehrversuch der ukrainischen Streitkräfte. Die Welt kann aufatmen – jedenfalls für den Moment.

Was Russland am wenigsten braucht: einen Krieg gegen die NATO

Vor einem rational entscheidenden und handelnden Akteur im Kreml müsste sie sich auch längerfristig nicht fürchten. Der würde erkennen, was Russland jetzt am allerwenigsten braucht: eine militärische Auseinandersetzung mit der NATO. Moskau kann trotz seiner zahlenmäßigen Überlegenheit nicht einmal den Krieg gegen die Ukraine gewinnen.

Putin hat mit seinem Feldzug seine Streitkräfte so geschwächt und demoralisiert, dass sie auf Jahre hinaus nicht zu Erfolg versprechenden Angriffen gegen das westliche Bündnis in der Lage sein werden. Die russische Armee wird lange zur Erholung von dem Desaster in der Ukraine brauchen. Die Sanktionen dürften die Wiederaufrüstung deutlich erschweren.

Ist Putin ein Opfer seiner eigenen Propaganda?

Doch hat Putin auch schon mehrfach bewiesen, dass er einem anderen Kosten-Nutzen-Kalkül folgt als westliche Strategen. Und dass er bereit ist, Risiken einzugehen, die man im Westen aus guten Gründen scheut. Die große Frage ist, inwiefern der russische Alleinherrscher inzwischen zu einem Opfer seiner eigenen Propaganda wurde, wonach in der Ukraine zwar tatsächlich ein Angriffskrieg tobe, aber nicht ein russischer, sondern einer der USA und der NATO gegen das heilige Russland. Die zunehmend fanatische Art, in der Putin seine grotesken Behauptungen über diese angeblich ewige Schlacht vorträgt, spricht nicht mehr für eine nüchterne Betrachtung der Realitäten.

Die NATO hat daher ganz besonders darauf zu achten, dass der Kreml ihre Besonnenheit nicht für mangelnde Entschlossenheit halten kann. Sie muss Moskau auf allen Kanälen klarmachen, wie ernst es ihr mit ihrem Doppelbeschluss ist: dass sie nicht zur Kriegspartei in der Ukraine werden will, aber jeden Quadratzentimeter des Bündnisgebietes verteidigen würde, trüge Russland den Krieg auch dorthin. Das ist die rote Linie, bei deren Verletzung es kein Zögern und Zaudern geben dürfte.

Diese Prüfung ist der NATO jetzt gottlob noch erspart geblieben. In der Erleichterung darüber, dass diese eine Rakete nicht aus Russland kam, sollte man aber nicht vergessen, weswegen sie abgeschossen wurde: weil Putin abermals zahllose Raketen auf die Ukraine niedergehen ließ bei seinem Versuch, die Nation, die sich der Unterwerfung widersetzt, in die Steinzeit zurück zu bomben. Damit entlarvte er sich abermals als skrupelloser Aggressor. Er stellte mit dem Raketenhagel auf die ukrainischen Städte aber auch jene Staaten als nützliche Idioten und willige Komplizen bloß, die zur selben Zeit auf Bali jene „anderen Ansichten“ zu Protokoll gaben, die Moskau entlasten sollten.