Spannungen mit Iran : Raketenbeschuss auf amerikanisch genutzte Basis im Irak

Aktualisiert am

Neuer Zunder in einer gespannten Lage: Bei einem Stützpunkt, wo bis vor kurzem noch Deutsche stationiert waren, schlagen Raketen ein. Syrien meldet unterdessen einen Angriff Israels auf einen Militärflugplatz.

Im Irak ist erneut ein Militärlager mit Raketen angegriffen worden, auf dem sich auch amerikanische Soldaten aufhalten. Mehrere Raketen vom Typ Katjuscha seien auf das rund 30 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad gelegene Lager Tadschi abgefeuert worden, teilte das irakische Militär am Dienstagabend mit. Es habe aber keine Opfer gegeben. Ein Sprecher der amerikanisch geführten Anti-Terror-Mission gegen die Extremistenmiliz IS bestätigte, bei dem vergleichsweise „kleinen“ Angriff seien keine Bündnistruppen zu Schaden gekommen.

In Tadschi waren bis vor kurzem auch Bundeswehrsoldaten stationiert. Wegen der Zuspitzung des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran wurden die 32 deutschen Soldaten aber zunächst nach Jordanien und von dort nach Deutschland verlegt.

In den vergangenen Wochen waren im Irak mehrfach Raketen in der Nähe von Stützpunkten eingeschlagen, auf denen amerikanische Truppen stationiert sind. Der Verdacht richtet sich meistens gegen schiitische Milizen, die mit dem Nachbarland Iran verbündet sind. Sie wollen wie der Iran den Abzug der Amerikaner aus dem Land erreichen. Meistens wurden dabei irakische Soldaten verletzt. Bei einem Angriff im Dezember wurde allerdings auch ein amerikanischer Zivilist getötet.

Die Lage im Irak ist seit der Tötung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch einen amerikanischen Luftangriff in Bagdad sehr angespannt.

Offenbar erneut israelischer Angriff auf Syrien

Unterdessen beschoss griff Israel nach syrischen Angaben einen Militärflughafen im Zentrum von Syrien mit Raketen. Die syrische staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete unter Berufung auf Militärkreise, vier israelische Raketen seien am Dienstagabend an dem Flughafen mit der Bezeichnung T4 in der Provinz Homs eingeschlagen. Dabei seien Sachschäden angerichtet worden. Todesopfer habe es nicht gegeben.

Zum Ausmaß der Schäden machte Sana keine Angaben. Die syrische Luftabwehr sei nach dem Angriff sofort aktiviert worden und habe mehrere der israelischen Raketen abgeschossen, berichtete die Agentur.

Eine Sprecherin der israelischen Armee wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht zu der Meldung über den Luftangriff äußern. Die israelische Armee hat seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs im Jahr 2011 bereits hunderte Luftangriffe in Syrien gegen die Truppen von Machthaber Baschar al Assad, iranische Ziele und mit Iran verbündete Milizen geführt.