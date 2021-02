Raketenangriff im Nordirak : Irans erster Test für Joe Biden

Aktualisiert am

Bei einem Raketenangriff auf eine amerikanische Basis im Nordirak gibt es einen Toten und Verletzte. Eine kaum bekannte Gruppe reklamiert die Attacke für sich. Beobachter halten jedoch das Regime in Teheran für verantwortlich.

Einer der Verletzten des Raketenangriffs in Arbil in der Nacht zum 16. Februar wird in einem Krankenhaus versorgt. Bild: Reuters

Es war eine einigermaßen unbekannte Gruppe, die sich zu dem Raketenangriff auf das Flughafengelände im nordirakischen Arbil bekannte, das einen Stützpunkt amerikanischer Truppen beherbergt. Die „Brigaden der Wächter des Blutes“ hätten eine „bedeutende Operation“ geführt und „der amerikanischen Besatzung einen schweren Schlag versetzt“, hieß es in einer Erklärung. Die Amerikaner seien nirgendwo im Irak vor ihrer Rache sicher, hieß es weiter. Die Gruppe kündigte weitere Angriffe an, um das Blut zu vergelten, das die „den Märtyrertod gestorbenen“ Führer vergossen hätten.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



So ähnlich hat es sich immer wieder zugetragen, nachdem vor etwas mehr als einem Jahr der iranische General Qassem Soleimani in Bagdad durch einen amerikanischen Drohnenangriff getötet wurde; und mit ihm der irakische Sicherheitsfunktionär Abu Mahdi al Muhandis, Führer einer Dachorganisation von Paramilitärs, die von irantreuen Milizen dominiert wird: Nach Raketenangriffen auf ausländische Militärstützpunkte oder diplomatische Vertretungen im Irak bekennen sich obskure bewaffnete Gruppen mit klangvollen Namen zu den Taten.

„Made in Iran“

Nach Einschätzung irakischer und amerikanischer Regierungsmitarbeiter soll das die wahren Täter verschleiern, die aus dem Kreis der üblichen Verdächtigen stammen, nämlich der großen schiitischen Milizen, die von den iranischen Revolutionswächtern gelenkt werden – allen voran die Gruppe „Kataib Hizbullah“. So fiel der Verdacht auch nach dem Raketenbeschuss am Montagabend schnell auf die Stellvertreter Teherans. „Made in Iran“, lautete ein Kommentar.

Mehr zum Thema 1/

Es war die heftigste Attacke, die der kurdisch regierte Nordirak seit langem erlebt hat. Flüge wurden ausgesetzt, die Bewohner von Arbil, der Hauptstadt von Irakisch-Kurdistan, wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der Sprecher der amerikanisch geführten Militärkoalition gegen den „Islamischen Staat“ (IS) teilte am Dienstagmorgen mit, es seien etwa 14 Raketen abgefeuert worden. Dabei sei ein ziviler Mitarbeiter des amerikanischen Stützpunkts getötet worden, bei dem sich nicht um einen Amerikaner handele. Es seien acht weitere zivile Mitarbeiter und ein amerikanischer Soldat verletzt worden.

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken zeigte sich „empört“. Er sicherte Masrour Barzani, dem Ministerpräsidenten der kurdischen Regionalregierung, in einem Telefonat die Unterstützung Washington für alle Bemühungen zu, die Täter zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen.

Irakische und amerikanische Beobachter werteten den Angriff als Test für den neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Teheran wolle herausfinden, wie weit seine irakischen Stellvertreter gehen können, lautete eine Vermutung. Die irantreuen Milizen und das amerikanische Militär haben im vergangenen Jahr immer wieder Phasen wechselseitiger Angriffe und Vergeltungsschläge erlebt. Biden will eigentlich die Konfrontation mit dem Regime in Teheran entschärfen und strebt neue Verhandlungen an, um das Atomabkommen zu retten, aus dem sich sein Vorgänger zurückgezogen hatte.