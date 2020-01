Raketenangriff auf Soleimani : Trump wollte Stärke zeigen

Der Präsident war ungewöhnlich still gewesen. Über Stunden hatte es keine Wortmeldung von Donald Trump gegeben, der die Feiertage in seinem Domizil in Mar-a-Lago in Florida verbringt. Kein Wort zur jüngsten Eskalation in der Iran-Krise. Kein Wort zu den anfänglichen Drohungen gegen Teheran und späteren Relativierungen. Am Donnerstagabend amerikanischer Zeit dann meldete er sich auf Twitter, indem er kommentarlos eine amerikanische Flagge postete. Nichts weiter. Kurz zuvor hatten die Nachrichtenagenturen verbreitet, im Irak habe es einen amerikanischen Luftangriff gegeben.

Aus dem Verteidigungsministerium war kurz darauf zu vernehmen, was am Flughafen von Bagdad passiert war: Der Führer der Quds-Brigaden der iranischen Revolutionswächter Qassem Soleimani war getötet worden. Amerikanische Nachrichtendienste hatten seine Bewegungen genau verfolgt. Der Generalmajor hatte ein Flugzeug in Syrien bestiegen und Kurs auf Bagdad genommen. Am Flughafen in der irakischen Hauptstadt warteten zwei Autos auf ihn. Er bestieg einen Wagen. Als die Fahrzeuge das Flughafengelände verlassen wollte, wurden sie von mehreren Raketen getroffen, die eine Drohne des Typs „MQ-9 Reaper“ abgeschossen hatte.

Das Pentagon teilte mit, auf Anweisung des Präsidenten hätten die amerikanischen Streitkräfte „entschiedene Defensivmaßnahmen“ ergriffen, um Amerikaner in der Region zu schützen. Dazu sei Soleimani getötet worden. Unter den insgesamt fünf Toten sei neben Soleimani auch Abu Mahdi al Muhandis, der Chef eine proiranischen Dachverbandes irakisch-schiitischer Milizen, und Mohammed Ridha Jabri, der PR-Mann der Gruppe. Während das Pentagon die gezielte Tötung anfänglich als „Abschreckung“ gegen „künftige iranische Angriffspläne rechtfertigte, ging Außenminister Mike Pompeo am Freitagmorgen einen Schritt weiter.

Es sei auch darum gegangen, „unmittelbare bevorstehende Bedrohungen“ für Amerikaner in der Region „zu durchkreuzen“. Diese Bedrohung habe sich nicht auf den Irak beschränkt. Durch Soleimanis Tod seien der Irak und der Nahe Osten heute sicherer und hätten eine bessere Chance auf ein Leben in Freiheit und Sicherheit. Seine Abwesenheit sei „ein Segen für diese Region“. Der Luftangriff, der völlig legal und strategisch richtig gewesen sei, habe für die Region „Risiken verringert“. Auch Trump brach am Morgen sein Schweigen. Auf Twitter schrieb er: „Iran hat nie einen Krieg gewonnen, aber nie eine Verhandlung verloren“ – eine Anspielung auf das iranische Atomabkommen, das sein Vorgänger Barack Obama mitunterzeichnet hatte und aus dem er, Trump, ausgestiegen war.

Der Luftangriff ist eine Zäsur für Trump und für die amerikanische Iran-Politik. Schon unter den Präsidenten George W. Bush und Barack Obama war erwogen worden, Soleimani auszuschalten. Doch beide Präsidenten hatten sich dagegen entschieden, weil sie den Schaden offenkundig für größer hielten als den Nutzen. Trump hatte eigentlich geschworen, die interventionistische Politik Amerikas und die Kriege seiner Vorgänger zu beenden.

Aber seit der Eskalation der Krise am Persischen Golf im Frühsommer 2019, als Teheran eine unbemannte amerikanische Drohne abschoss, stand der Präsident unter Druck, Stärke zu zeigen. Seine Politik des maximalen Drucks gegenüber Iran, die das Land durch Sanktionen wirtschaftlich in die Knie zwingen sollte, hatte Teheran immer wieder zu Provokationen veranlasst – insbesondere in der Straße von Hormuz, die wegen ihrer Bedeutung für die Ölversorgung eine Achillesferse der Weltwirtschaft ist.