Raketenangriff auf Polen : Hinweise auf Flugabwehrrakete aus der Ukraine

Rauch steigt in der Ferne über dem polnischen Grenzdorf Przewodów auf, in dem eine Rakete niedergegangen ist. Bild: Reuters

Die Explosion in einem polnischen Dorf im Grenzgebiet zur Ukraine ist nach Angaben der Regierung in Warschau von einer Rakete aus russischer Produktion ausgelöst worden. Der Einschlag in dem Dorf Przewodow habe sich am Dienstag um 15.40 Uhr ereignet, dabei seien zwei polnische Staatsbürger getötet worden, teilte das Außenministerium am frühen Mittwochmorgen mit. Mit der Herkunft der Rakete ist allerdings noch nicht geklärt, welches Land sie eingesetzt hat. Sowohl die Ukraine als auch Russland verwenden Raketen sowjetischer Konstruktion. „Wir haben im Moment keine schlüssigen Beweise dafür, wer diese Rakete abgefeuert hat...“, sagte Polens Präsidenten Andrzej Duda gegenüber Reportern.

US-Präsident Biden teilte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einem Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs von NATO- und G-7-Staaten auf Bali mit, dass es Hinweise darauf gebe, dass es sich bei dem Geschoss um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt. Schon zuvor wurde ausgeschlossen, dass die Rakete von russischem Boden aus abgefeuert wurde. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn, die dem entgegenstünden, sagte Biden am Mittwochmorgen auf der indonesischen Insel Bali. Da sich zahlreiche russische Truppen auf ukrainischem Gebiet aufhalten, gibt der Abschussort jedoch keinen direkten Aufschluss auf die Kriegspartei, die das Geschoss abgefeuert hat, sagte er zuvor.

Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki rief seine Landsleute zur Ruhe aufgerufen. „Ich rufe alle Polen auf, angesichts dieser Tragödie ruhig zu bleiben“, sagte Morawiecki am frühen Mittwochmorgen nach einer Krisensitzung seines Kabinetts in Warschau. „Wir müssen Zurückhaltung und Umsicht walten lassen.“

Warschau habe den russischen Botschafter einbestellt, sagte der Sprecher des Außenministeriums. Er betonte, dass am Dienstag ein massiver Beschuss des gesamten ukrainischen Territoriums und seiner kritischen Infrastruktur durch die russische Armee zu beobachten gewesen sei. Das Dorf Przewodow liegt etwa 60 Kilometer Luftlinie entfernt von der westukrainischen Stadt Lwiw, die auch Ziel russischer Angriffe war.

Kampfeinheiten in erhöhte Bereitschaft versetzt

Nach dem Vorfall versetzte Polen einen Teil seiner Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft. Dies gelte auch für andere uniformierte Dienste, sagte ein Regierungssprecher am Dienstagabend in Warschau. Es gehe dabei um bestimmte militärische Kampfeinheiten sowie die Kampfbereitschaft von Einheiten der uniformierten Dienste, sagte er, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Außerdem habe man gemeinsam mit den NATO-Verbündeten beschlossen, zu überprüfen, ob es Gründe gebe, die Verfahren nach Artikel 4 des NATO-Vertrags einzuleiten, sagte er. Artikel 4 sieht Beratungen der NATO-Staaten vor, wenn einer von ihnen die Unversehrtheit seines Gebiets, die politische Unabhängigkeit oder die eigene Sicherheit bedroht sieht.