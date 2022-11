Raketenabwehr : Stoltenberg unterstützt Patriot-Angebot für Polen

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat am Freitag das deutsche Angebot begrüßt, drei Patriot-Luftabwehrbatterien in Polen zu stationieren. Zugleich hob er hervor, dass die Verbündeten auch die Ukraine mit modernen Luftabwehrsystemen unterstützten. Damit wies Stoltenberg indirekt Äußerungen des polnischen Verteidigungsministers Mariusz Blaszczak zurück, der Berlin aufgeforderte hatte, die Patriot-Systeme direkt in der Ukraine aufzustellen. Der Norweger bekräftigte zugleich, dass NATO-Personal nicht in dem Land eingesetzt werde, „weil die NATO keine Konfliktpartei ist“.

Stoltenberg stützte damit den Kurs von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Die SPD-Politikerin hatte am Vortag darauf hingewiesen, dass die deutschen Patriots Teil der integrierten Luftverteidigung der Allianz seien. Die wiederum untersteht schon in Friedenszeiten dem alliierten Oberbefehlshaber für Europa. Würden die Systeme in die Ukraine gebracht, würden die ohnehin schon großen Löcher in diesem Schutzschirm noch größer werden. Außerdem müssten ukrainische Soldaten erst an dem komplexen Waffensystem ausgebildet werden; dies dürfte mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Derweil soll Kiew im nächsten halben Jahr drei weitere in Deutschland hergestellte Abwehrsysteme des Typs Iris-T erhalten. Das erste dieser hochmodernen Systeme wurde im Raum Kiew stationiert. Es verzeichnet nach Angaben von Fachleuten Abschussraten von neunzig Prozent – darunter auch Ziele, für die es gar nicht ausgelegt worden sei.

Angriffe auf zivile Infrastruktur „Kriegsverbrechen“

Stoltenberg begrüßte die öffentliche Zusage der ungarischen Regierung, den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens Anfang kommenden Jahres zu ratifizieren. Ungarn und die Türkei haben dies als einzige der dreißig Mitgliedstaaten noch nicht getan. Diplomaten bei der Allianz reagierten zurückhaltend auf die Ankündigung von Ministerpräsident Viktor Orbán. Sie verwiesen darauf, dass Budapest intern eine Ratifizierung bis Jahresende zugesagt hatte. Zudem werde das türkische Parlament im Februar letztmalig vor der für Juni geplanten Parlaments- und Präsidentenwahl zusammenkommen. Es wird nicht erwartet, dass es vorher den Beitritt beider Staaten ratifiziert. Budapest könnte das nutzen, um seine eigene Entscheidung hinauszuzögern, die Teil eines größeren Spiels mit Veto-Drohungen ist.

Der NATO-Generalsekretär äußerte sich vor einem Treffen der Außenminister, das am Dienstag und Mittwoch nächster Woche in Bukarest stattfinden wird. Sie wollen dort über ihre weitere Unterstützung der Ukraine, die Abwehr hybrider Bedrohungen aus Russland, Abhängigkeiten von China und Hilfe für die Partner in Moldau, Georgien und am Balkan beraten. Geplant ist auch ein G-7-Treffen im erweiterten Format, bei dem es um die prekäre Energieversorgung der Ukraine geht. Stoltenberg verurteilte die massiven russischen Angriffe auf zivile Infrastruktur und Zivilisten als „Kriegsverbrechen“. „Dies ist ein grausamer Winterbeginn für die Ukraine“, sagte er. Allerdings war der NATO-Generalsekretär nicht bereit, Russland – wie zuletzt das EU-Parlament – als „dem Terrorismus Vorschub leistenden Staat“ einzustufen.