Aus dem Gazastreifen sind am Dienstagmorgen drei Raketen auf Südisrael gefeuert worden. Wenige Stunden zuvor hatte Israel bekanntgegeben, dass ein palästinensischer Häftling nach 86 Tage dauernden Hungerstreiks in einem israelischen Gefängnis gestorben ist, wie israelische Medien am Dienstag berichteten. Es handelt sich demnach um den ersten palästinensischen Gefangenen, der durch Hungerstreik gestorben ist.

Bei dem Häftling handelt es sich um den 44 Jahre alten Khader Adnan aus Dschenin im nördlichen besetzten Westjordanland, einem ranghohen Mitglied des „Islamischen Dschihads“. Die Gruppe rief daraufhin zum Generalstreik im Gazastreifen und den palästinensischen Gebieten auf und drohte Israel, dass es einen hohen Preis für den Tod des Gefangenen zahlen werde.

Die Menschenrechtsgruppe „Ärzte für Menschenrechte Israel“ (PHRI) erklärte am Dienstag, Adnan habe „den Hungerstreik als letzten Ausweg, ein gewaltfreies Mittel des Protests gegen die Unterdrückung seiner Person und seines Volkes“ gewählt. PHRI habe erfolglos versucht, die israelischen Behörden davon zu überzeugen, Adnan im Krankenhaus zu behalten, da er nur dort angemessen überwacht und im Falle der Verschlechterung seines Zustands angemessen versorgt werden könne. Ebenfalls abgelehnt wurde demnach die Bitte der Familie, Khader im Gefängnis besuchen zu dürfen.

Die israelische Strafvollzugsbehörde erklärte hingegen laut Berichten, Adnan habe sich geweigert, „sich ärztlichen Untersuchungen zu unterziehen und medizinisch behandelt zu werden“. Adnan sei bewusstlos in seiner Zelle gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo sein Tod festgestellt worden sei.

Adnan habe den Hungerstreik am 5. Februar nach seiner Festnahme wegen Terrorvergehen begonnen, teilte der israelische Sprecher mit. Er sei wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Unterstützung von Terror und Hetze inhaftiert gewesen. Es sei bereits seine zehnte Haftzeit in Israel. Dschenin gilt als Hochburg militanter Palästinenser.

Der verheiratete Vater dreier Kinder war bereits in der Vergangenheit immer wieder von israelischen Sicherheitskräften festgenommen und ohne offizielle Anklage in Haft gehalten worden - etwa 2014 Jahr im Rahmen einer Festnahmewelle im Westjordanland. Israel reagierte damit auf die Entführung und Ermordung dreier Jugendlicher durch militante Palästinenser.

2015 war Adnan bereits nach einem lebensbedrohlichen Hungerstreik freigelassen worden. Auch im Februar 2012 hatte Adnan nach einer ähnlichen Einigung einen 66-tägigen Hungerstreik beendet. Mit der Aktion protestierte er gegen seine sogenannte Verwaltungshaft in Israel. Dabei können die Betroffenen für sechs Monate und länger ohne Anklageerhebung aus Sicherheitsgründen festgehalten werden.

Das palästinensische Außenministerium forderte laut Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur „Wafa“ eine internationale Untersuchung des Falles. Ministerpräsident Mohammed Schtajjeh warf Israel zudem vor, Adnan ermordet zu haben, indem es seinen Antrag auf Freilassung abgelehnt, ihn medizinisch vernachlässigt und ihn trotz seines ernsten Gesundheitszustands in seiner Zelle belassen habe.

Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas sprach in einer Stellungnahme am Dienstag von einer „rechtswidrigen Tötung“ Adnans während dessen „illegaler Verwaltungshaft“. Das Verbrechen reihe sich ein in eine lange Liste israelischer Verstöße gegen palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen.