Zwischen Israel und Libanon ist es zur schwersten Eskalation seit dem Krieg im Jahr 2006 gekommen. Am Donnerstagnachmittag ertönte in mehreren Orten im Norden Israels Luftalarm. 34 Raketen wurden laut Angaben der israelischen Armee in zwei Salven aus dem Süden Libanons abgefeuert. Mindestens fünf Raketen gingen demnach in Galiläa nieder, 25 wurden vom Luftabwehrsystem „Eiserne Kuppel“ abgefangen. Menschen suchten in Luftschutzbunkern Zuflucht. Es gab Sachschäden, zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu rief für den Abend zum ersten Mal seit zwei Monaten das Sicherheitskabinett zusammen. Vorerst gab es keine militärische Reaktion Israels. Die UNIFIL-Mission der Vereinten Nationen an der libanesisch-israelischen Grenze beschrieb die Situation als „sehr ernst“ und rief zur Zurückhaltung auf.

Hizbullah gibt keinen Kommentar

Es handelte sich um den massivsten Raketenangriff aus Libanon seit dem „Sommerkrieg“ des Jahres 2006. Im August 2021 hatte die schiitische Hizbullah-Miliz 19 Raketen auf Israel abgefeuert. Den jetzigen Angriff reklamierte vorerst niemand für sich. Die Hizbullah schwieg zunächst. Die Standardantwort des Medienbüros auf Nachfragen lautete, man könne das zu diesem Zeitpunkt nicht kommentieren. Wahrscheinlich war dies ein Versuch, die Lage nicht mit Rhetorik weiter zu eskalieren.

Mehrere Gewährsleute der Organisation versuchten den Blick auf palästinensische Gruppen zu lenken. Es hatte zuletzt mehrere Anzeichen gegeben, dass es eine engere Zusammenarbeit gibt. Ismail Hanijeh, der Leiter der palästinensischen Hamas, hält sich derzeit in Beirut auf. Im März hatte es einen grenzüberschreitenden Terrorangriff gegeben, ein Palästinenser aus Libanon war nach Israel eingedrungen und hatte dort eine Bombe platziert.

Auch Israel und westliche Sicherheitskreise vermuten, dass nicht die Hizbullah die Raketen abgefeuert hat. Der Sprecher der israelischen Armee Richard Hecht sagte am Donnerstagnachmittag im Gespräch mit Journalisten: „Wir wissen sicher, dass es palästinensischer Beschuss war.“ Es sei aber noch unsicher, ob der Urheber die Hamas oder der „Palästinensische Islamische Dschihad“ war. Auch eine iranische Beteiligung prüfe man noch. Mit Blick auf die Hizbullah sagte Hecht, Israel gehe davon aus, dass die Organisation von der Attacke wusste.

Solidarität mit Palästinensern

Tatsächlich deutet einiges darauf hin, dass die Organisation in den Angriff verwickelt ist. Sie kontrolliert den Süden Libanons. Die abgeschossenen Raketen waren zwar von vergleichsweise primitiver Bauart, wie sie auch militante Palästinensergruppen verwenden. Aber die große Zahl der abgefeuerten Raketen macht Fachleute stutzig; sie halten es für unwahrscheinlich, dass radikale Palästinensergruppen dazu ohne die Hilfe der Hizbullah in der Lage wären. Zudem hatte die Hizbullah etwa eine halbe Stunde vor dem Angriff ihre „volle Solidarität“ mit den Palästinensern bekundet. Man stehe ihnen zur Seite, wenn es darum gehe, die Gläubigen in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu beschützen.