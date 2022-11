Einschlag in Polen : Ukrainische Luftabwehr will bei Aufklärung helfen

Der polnische Präsident hält es für sehr wahrscheinlich, dass eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr in Polen eingeschlagen ist. Auch der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe deutet das an.

Der polnische Präsident Andrzej Duda sieht keinen Beweis für einen absichtlichen Angriff auf sein Land. Die im Osten niedergegangene Rakete sei in Russland hergestellt worden, es gebe aber keinen Beweis dafür, dass sie auch von dort abgefeuert worden sei, sagte er am Mittwoch. Vermutlich handele es sich um einen unglücklichen Zwischenfall: Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Rakete von der ukrainischen Luftabwehr eingesetzt worden sei.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau.



Auch der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, deutete das gegenüber der F.A.Z. an. Er sagte, über dem Westen des Landes habe es am Vortag heftige russische Angriffe und erfolgreiches Gegenfeuer gegeben: „In der Westukraine wurden 15 Raketen vom Himmel geholt, allein zehn über dem Gebiet Lemberg.“ Dennoch wurde die Großstadt Lemberg (Lwiw) von russischen Raketen getroffen; sie liegt etwa 70 Kilometer südlich vom polnischen Dorf Przewodów, wo der Einschlag stattfand.

Ihnat sagte, „unsere Experten werden der polnischen Seite bei den Ermittlungen in dieser Sache helfen, warten wir die Ergebnisse ab“. Auf die Frage, ob der Einschlag einer ukrainischen Rakete in Polen auszuschließen sei, verwies er auf einen ähnlichen Fall in der Republik Moldau. Dort war am 31. Oktober eine aus großer Entfernung anfliegende russische Rakete von der ukrainischen Luftabwehr getroffen worden und auf das grenznahe Dorf Naslavcea gestürzt, wie die Regierung von Moldau mitteilte. Damals kam es nur zu Sachschaden.

In der Nacht zu Mittwoch hatte Kiews Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter die Version einer ukrainischen Rakete zunächst als „Verschwörungstheorie“ zurückgewiesen. Verteidigungsminister Olexij Resnikow schrieb, man werde den Partnern bei den Ermittlungen helfen und hoffe auf Ergebnisse noch am Mittwoch.

Nach ersten Erkenntnissen wurden an der Einschlagstelle Teile einer Luftabwehrrakete des Typs S-300 gefunden. Diese war in der Sowjetunion in verschiedenen Versionen seit 1979 im Einsatz, heute verfügen Russland und die Ukraine beide über dieses System. Mehrmals wurde berichtet, dass die russische Armee im laufenden Krieg die S-300, möglicherweise aus Kostengründen, auch gegen Bodenziele einsetzt, wobei die S-300 dabei deutlich weniger zielsicher sein soll. Die Reichweiten mehrerer S-300-Versionen wären ausreichend, um zum Beispiel von Belarus aus das Dorf Przewodów und sogar die Stadt Lemberg zu erreichen.