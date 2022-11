Ukraine und der Westen : Kein Dissens soll sichtbar werden

Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch in Kiew Bild: dpa

In Warschau ist am Donnerstag viel Verständnis für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geäußert worden. Seine Äußerungen zum Raketeneinschlag im ostpolnischen Dorf Przewodów seien nachvollziehbar, sagte etwa der Chef des Büros für Nationale Sicherheit, Jacek Sierwiera, denn die Ukraine müsse sich ja gerade gegen massive Luftangriffe verteidigen: „Es ist normal, dass unter diesen Umständen bestimmte Hypothesen, die unter dem Gesichtspunkt der Landesverteidigung offensichtlich zu sein scheinen, auch dem Oberhaupt dieses Staates offensichtlich zu sein scheinen“, sagte Siewiera in einem Radiointerview.

Mit den „bestimmten Hypothesen“ ist die Behauptung Selenskyjs gemeint, das polnische Dorf sei von einer russischen Rakete getroffen worden. Er hatte sie schon am Dienstagabend wenige Stunden nach dem Vorfall aufgestellt, als die polnische Regierung noch neutral von einer „Explosion“ in Przewodów sprach. Doch auch am Mittwochabend wiederholte Selenskyj diese Sicht, nachdem die Vereinigen Staaten, Polen und die NATO schon den ganzen Tag darüber gesprochen hatten, eine fehlgeleitete Rakete der ukrainischen Luftabwehr habe dort zwei Männer getötet.

Laut einer Recherche der polnischen Zeitung „Gazeta Wyborcza“ war der polnischen Regierung schon sehr früh am Dienstagabend bekannt, dass es eine Rakete der ukrainischen Luftabwehr war, die in Przewodów eingeschlagen ist. Eine entsprechende Information habe sie von einem über Polen fliegenden AWACS-Radarflugzeug erhalten, das den Vorgang registriert habe.

Unter Berufung auf Teilnehmer der Sitzung des polnischen Sicherheitskabinetts am Dienstagabend schreibt die Zeitung, in der Runde habe Konsternation geherrscht, man habe nicht gewusst, wie man das der Öffentlichkeit kommunizieren solle. So habe man beschlossen, auf das Weiße Haus zu warten. Doch der amerikanische Präsident Joe Biden, der auf Bali zum G-20-Gipfel war, habe zu dieser Zeit noch geschlafen. Biden war es dann, der – während in Europa Nacht war – auf Bali mitteilte, die Flugbahn der Rakete zeige, dass sie nicht von den Russen abgeschossen worden sei.

Polen will keine Verstimmung

Ein weiterer Grund für die vorsichtige Kommunikation der polnischen Regierung sei indes auch der Kontakt zur ukrainischen Führung gewesen. Polens Präsident Andrzej Duda habe mit Selenskyj telefoniert, der ihm gesagt habe, die Ukraine habe Beweise dafür, dass es sich um eine russische Rakete handle. Das habe die ukrainische Militärführung Selenskyj so dargelegt, schreibt die „Gazeta Wyborcza“ unter Berufung auf ukrainische Quellen. So hat Selenskyj es am Mittwochabend auch öffentlich dargestellt – und gesagt, es ergebe für ihn keinen Sinn, den Männern nicht zu glauben, mit denen er bisher den ganzen Krieg durchgemacht habe.

Was tatsächlich geschehen ist, beschreibt die polnische Zeitung unter Berufung auf Quellen in der polnischen Regierung so: Eine der etwa hundert Lenkraketen, die Russland am Dienstag auf die Ukraine abgefeuert hatte, hat das Kohlekraftwerk Dobrotwirska bei Lemberg in der Westukraine zum Ziel gehabt. Um sie abzufangen, hat demnach eine ukrainische Militäreinheit bei Lemberg zwei oder drei Luftabwehrraketen des Typs S-300 aus sowjetischer Zeit abgefeuert.

Eine davon hat die russische Rakete in einem Gebiet zwischen Lemberg und der polnischen Grenze getroffen, eine andere hat ihr Ziel verfehlt. Statt sich danach selbst zu zerstören, sei sie – so die Zeitung – in Przewodów niedergegangen. Die Zeitung verweist darauf, dass vom Kraftwerk Dobrotwirska aus die einzige funktionierende Hochspannungsleitung abgeht, die Polen und die Ukraine verbindet.

Sullivan mahnte Selenskyj zur Vorsicht

Laut eines Berichts des amerikanischen Senders CNN hat Joe Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan noch am Dienstagabend den ukrainischen Präsidenten Selenskyj angerufen, nachdem dieser in seiner abendlichen Videoansprache davon gesprochen hatte, russische Raketen hätten Polen angegriffen – das sei eine Eskalation, auf die es eine entschiedene Antwort geben müsse. Sullivan soll Selenskyj zu einer vorsichtigeren Rhetorik aufgefordert haben. Laut „Gazeta Wyborcza“ hat auch in Warschau Verwunderung über die Hartnäckigkeit geherrscht, mit der Selenskyj und seine Umgebung an der Behauptung festhielten, dass in Polen eine russische Rakete eingeschlagen sei.