Nach Bidens Besuch : Rakete aus Gaza geschossen – Israel greift Hamas-Fabrik an

Am Samstagmorgen werden Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Israels Luftwaffe greift daraufhin eine Raketenfabrik der Hamas im Gazastreifen an.

Kurz nach dem Besuch des amerikanischen Präsidenten Joe Biden hat die israelische Luftwaffe Ziele im palästinensischen Gazastreifen angegriffen. Es sei eine von der Hamas betriebene Raketenfabrik im Zentrum des Gazastreifens getroffen worden, teilte das israelische Militär am Samstag mit. Zeugen berichteten, das Gelände werde als Trainingslager genutzt.

Zuvor waren Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden. Am Samstagmorgen ertönten im Süden Israels zweimal Sirenen, die vor Raketenbeschuss warnten. Nach Militärangaben wurde eine Rakete abgefangen, drei weitere Geschosse gingen in offenem Gelände nieder. Zu dem Raketenbeschuss bekannte sich zunächst niemand. In der Vergangenheit hat die Hamas, die im Gazastreifen regiert, wiederholt Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert.

Biden hatte seine Nahost-Reise am Mittwoch in Israel begonnen und war dort mit Ministerpräsidenten Jair Lapid zusammengekommen. Am Freitag beriet Biden mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im Westjordanland. Im Anschluss reiste der amerikanische Präsident nach Saudi-Arabien weiter. Am Samstag nimmt Biden am Gipfeltreffen des Golfkooperationsrates teil, dem die Golfanrainer Saudi-Arabien, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate angehören. An dem Treffen nehmen zudem Ägypten, Jordanien und der Irak teil.