Aktualisiert am

Streit um Wahlergebnis in Kenia

Odinga beklagt Manipulation : Streit um Wahlergebnis in Kenia

Nach der Wahl in Kenia wirft der unterlegene Kandidat Raila Odinga dem Vorsitzenden der Wahlkommission Manipulation vor. Auch die Kommissionsmehrheit kritisiert eine „mathematischen Absurdität“.

Der kenianische Oppositionsführer Raila Odinga am Dienstag in Nairobi Bild: Reuters

In Kenia ist ein heftiger Streit über das Ergebnis der Präsidentenwahl ausgebrochen. Der unterlegene Kandidat Raila Odinga bezeichnete die von dem Vorsitzenden der Unabhängigen Wahlkommission (IEBC) präsentierte Stimmenverteilung am Dienstag als „null und nichtig“. Er werde alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um das Resultat anzufechten, sagte er in Nairobi. Es war der erste Auftritt Odingas seit Bekanntgabe der Niederlage.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Einen Tag zuvor hatte der Vorsitzende der Kommission, Wafula Chebukati, bei einer höchst turbulenten Bekanntgabe den Vizepräsidenten William Ruto zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Nach seinen Angaben erreichte er 50,49 Prozent der Stimmen, sein Gegenkandidat Odinga kam auf 48,85 Prozent. Die beiden Außenseiterkandidaten erlangten 0,23 und 0,44 Prozent der Stimmen.