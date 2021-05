Rahmenvertrag mit der EU : Katerstimmung in der Schweiz

Sie sitzen mitten in Europa, doch ein fester Teil der EU werden sie nicht, wie der Widerstand gegen einen Rahmenvertrag zeigt. Was hält die Eidgenossen innerlich fern? Ein Erklärungsversuch des Schweizer Seelenschmerzes.

Die Schweiz liegt mittendrin in Europa. Mit ihren drei Sprachregionen bildet sie einen Teil der europäischen Vielfalt ab. Trotzdem hadern viele Eidgenossen mit Europa, oder besser: mit der EU. Dies zeigt sich am jahrelangen Eiertanz mit Brüssel um den Abschluss eines Rahmenvertrag.

Dieser würde der Schweiz als Nicht-Mitglied der EU den lukrativen privilegierten Zugang zum europäischen Binnenmarkt sichern und den Weg zu neuen Abkommen ebnen, zum Beispiel im Strommarkt und in der Gesundheitsversorgung. Dennoch ist der Widerstand gegen den Rahmenvertrag groß. So groß, dass der Bundesrat, wie die Regierung in der Schweiz heißt, nun die Verhandlungen darüber einseitig beendet hat. Damit hat er die EU-Kommission brüskiert und die Nachbarländer verärgert. In Brüssel und Berlin ist von einem Vertrauensverlust die Rede.