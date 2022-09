Elisabeth II. : Die königliche Versöhnerin

Der Zweite Weltkrieg hat nicht nur physisch unfassbare Zerstörungen hinterlassen. Gerade bei denjenigen, die diese Jahre bewusst erlebt haben, sind auch seelische Schäden zurückgeblieben. Umso höher ist die Leistung all derer einzuschätzen, die es nach 1945 fertiggebracht haben, dem ehemaligen Feind die Hand zur Versöhnung zu reichen. Königin Elisabeth II. spielte da eine besondere Rolle.

Peter Sturm Redakteur in der Politik, zuständig für „Politische Bücher".

Diese ergab sich einerseits aus ihrem Amt als Repräsentantin des Vereinigten Königreichs, das von einer Siegermacht zu einer der drei Schutzmächte für die junge Bundesrepublik geworden war. Aber gerade in ihrem Fall spielten auch sehr persönliche Dinge eine Rolle. Sie war sich jederzeit der Tatsache bewusst, dass ihre Familie eigentlich sehr „deutsch“ war. Nach außen erinnerte während ihrer Regentschaft zwar nichts mehr daran, was im 18. Jahrhundert mit der Personalunion zwischen Hannover und Großbritannien begonnen hatte. Aber, und das ist gerade in einer so traditionsbewussten Gesellschaft wie der britischen wichtig, es war zum Zeitpunkt der Thronbesteigung Elisabeths 1952 gerade erst einen kurzen historischen Augenblick her, dass aus „Sachsen-Coburg-Gotha“ die Familie „Windsor“ geworden war. Unter dem Druck einer patriotisch gestimmten Öffentlichkeit wurde 1917, mitten im Ersten Weltkrieg, dieser Schritt vollzogen. Die engen Verbindungen nach Deutschland blieben davon aber relativ unberührt.

Erleichternd wirkte auch, dass die deutsch-britischen Beziehungen in der Zeit nach 1871 zwar stetig schwieriger geworden waren, dass ein Begriff wie „Erbfeindschaft“, der im Zusammenhang mit Frankreich bemüht wurde, das deutsch-britische Beziehungsgeflecht aber nie ernsthaft störte. Viele Deutsche blickten allerdings mit einer Mischung aus Neid und Bewunderung auf die Briten, die das schon erreicht hatten, was nicht nur der deutsche Kaiser Wilhelm II. anstrebte, ein Weltreich. Dass machtpolitischer Glanz vergänglich ist, erfuhren die Deutschen schmerzhaft und durch eigene Schuld im Zweiten Weltkrieg. Aber auch die Sieger, darunter Großbritannien, erschöpften sich in den Kämpfen derart, dass ihre Reiche nach und nach vergingen.

Trotzdem war Elisabeths erster Staatsbesuch in Deutschland 1965, nur 20 Jahre nach Kriegsende also, für die Gastgeber eine Mischung aus dem Blick in eine fremde glanzvolle Welt und gleichzeitig einer hochpolitischen Geste der Versöhnung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt durften sich die Deutschen wieder als anerkannte Mitglieder im Kreis der westlichen Demokratien fühlen. Dem königlichen „Eisbrecherbesuch“ sollten viele weitere folgen. Und jedes Mal schlug der Monarchin Jubel von so gut wie allen Seiten entgegen.

Ob der erste Besuch so vergleichsweise entspannt verlaufen wäre, hätte Elisabeth ihn ein Jahr später angetreten, ist freilich nicht so sicher. Politisch wäre die Lage zwar genauso gewesen wie 1965. Aber das Jahr 1966 ist für Deutsche und zumindest Engländer mit einem Ereignis verbunden, das noch heute geeignet ist, Emotionen zu wecken. Die Fußball-Nationalmannschaften beider Länder standen sich im Endspiel der Weltmeisterschaft gegenüber. Das wurde letztlich durch ein Tor entschieden, das objektiv keines war. Für die deutsch-britischen Beziehungen war es vielleicht ganz gut, dass die falsche Entscheidung von einem Offiziellen aus der Sowjetunion gefällt wurde. Das passte wenigstens in die etablierten Feindbilder der damaligen Zeit. Elisabeth II., Augenzeugin des heißen Spiels, beglückwünschte die deutschen Spieler, die ihre Niederlage sehr fair akzeptierten und damit auch Sympathien für ihr Land gewannen.