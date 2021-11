Commonwealth : Queen gratuliert Barbados nach Abschied von der Krone

Die neue und erste Präsidentin von Barbados, Sandra Mason, während der Vereidigungszeremonie am Dienstag in Barbados Bild: dpa

Königin Elisabeth II. hat nach dem Abschied der Karibikinsel Barbados von der britischen Krone der frisch vereidigten Präsidentin des Landes gratuliert. Sie beglückwünsche Sandra Mason zu ihrem ersten Tag im Amt und sende die besten Wünsche für „Glück, Frieden und Wohlstand“ an alle Menschen in Barbados, schrieb die 95 Jahre alte britische Monarchin am Dienstag in einer Botschaft.

Barbados hatte sich in der Nacht zum Dienstag in einer feierlichen Zeremonie im Beisein von Prinz Charles von der konstitutionellen Monarchie verabschiedet und besitzt nun den Status einer Republik mit einem Staatsoberhaupt aus den eigenen Reihen. Die Richterin und ehemalige Generalgouverneurin Mason wurde als erste Präsidentin des Inselstaates vereidigt.

Die Queen erinnerte an einen Besuch in Barbados im Jahr 1966, als die Kolonie zum unabhängigen Staat mit eigener Regierung wurde. Seitdem habe das Volk von Barbados einen „besonderen Platz in ihrem Herzen“, hieß es in der Botschaft der Königin. Der Inselstaat sei zurecht stolz auf seine Schönheit und seine pulsierende Kultur. Barbados bleibt weiterhin Teil des Commonwealth-Staatenbundes.