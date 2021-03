Quarantäne in Israel : Wer ungeimpft einreist, darf elektronisch überwacht werden

Aus dem Ausland eingereiste Israelis mit elektronischen Armbändern aus dem Pilotprojekt der Regierung am 1. März am Flughafen Ben Gurion Bild: dpa

Die Knesset hat am Mittwoch ein Gesetz verabschiedet, das die digitale Überwachung von israelischen Bürgern erlaubt, die nach Israel zurückkehren und sich deshalb zunächst in häusliche Quarantäne begeben müssen. Die entsprechende Überwachung kann über Mobiltelefone oder über ein mit einem digitalen Sender versehenes Gelenkband erfolgen.

Die Daten der Israelis dürfen einen Monat lang gespeichert werden, indes nur zur Überwachung der Quarantäne dienen. Kinder unter 14 Jahren werden ausgenommen. Die Regelung betrifft nur israelische Bürger, die ungeimpft beziehungsweise nachweislich nicht von einer Covid-Erkrankung genesen sind. Ausländer müssen weiterhin einen Sonderantrag stellen, ohne deren Genehmigung die Einreise nach Israel nach wie vor nicht erlaubt bleibt.

Der stellvertretende Gesundheitsminister Joav Kisch sagte, dass in dieser Woche fünftausend digitale Armbänder zur Verfügung stehen, sowie in den kommenden drei Monaten dreißigtausend weitere, wie die Zeitung „Haaretz“ zitierte. Wer sich der überwachten Heimquarantäne verweigert, der soll in staatliche Quarantäneeinrichtungen, etwa Hotels, verbracht werden. Das Gelenkband soll entweder am Handgelenk oder am Knöchel getragen werden können und sendet ein Ortungssignal an ein Mobiltelefon, das diese Daten wiederum an die Behörden weitergibt.

Ebenfalls am Mittwoch erklärte das Oberste Gericht in Jerusalem eine von der Regierung beschlossene Quote für illegal, die bislang täglich höchstens dreitausend Personen ins Land ließ. Ein entsprechender Kabinettsbeschluss, der am Sonntag ausläuft, dürfe nicht mehr verlängert werden. „Israel ist das einzige demokratische Land der Welt, in dem das Recht der Bürger, in ihr eigenes Land einzureisen, so umfassend eingeschränkt wird“, urteilten die Richter.

So müsse ein Gleichgewicht gefunden werden zwischen dem Schaden, der durch eingeschleppte Coronaviren verursacht werde und der Verletzung der Rechte der Bürger und Einwohner. Zwei Tage nach Auslaufen dieser Quoten-Regelung wird in Israel ein neues Parlament gewählt, was die Richter ebenfalls in ihre Entscheidung einbezogen. Israelis dürfen grundsätzlich nicht vom Ausland aus wählen.

Unterdessen sinken die Infektionszahlen in Israel weiter. Die Reproduktionsrate fiel auf 0,7, den geringsten Wert seit Oktober. Mehr als vier Millionen der 9,3 Millionen Israelis sind mit beiden Vakzindosen geimpft worden. Annähernd neun Prozent der Gesamtbevölkerung hat sich mit Covid infiziert.