Qualvolle Tiertransporte : Jacobs letzte Reise

Nennen wir ihn Jacob. Wenn er es sich aussuchen könnte, dann würde er wohl ein ganzes langes Bullenleben lang auf einer Weide in Frankreich stehen und nur drei Dinge tun: fressen, wiederkäuen, Fladen machen. Und wieder: fressen, wiederkäuen und Fladen machen. Und manchmal eine Kuh besteigen, ein Paradies wäre das.

Aber diese Chance hat er ohnehin nie gehabt, weil es für männliche Kälber in Europa nur wenig Perspektiven gibt: Entweder, sie werden gleich nach der Geburt geschlachtet, als Mastrind fett gemacht oder sie bringen es zum Zuchtbullen. So oder so ein Leben von kurzer Dauer, älter als zwei bis drei Jahre wird kaum ein männliches Rind. Im besten Fall also wäre Jacob direkt nach der Geburt von seiner Mutter getrennt worden, die noch Tage danach ihr Kalb gesucht hätte, hätte ein paar Jahre im Stall stehen und manchmal die Sonne sehen dürfen. Bis er in einem Schlachthaus hoffentlich schmerzlos geschlachtet worden wäre. Vorausgesetzt, der Bolzen hätte richtig gesessen.

Schon dieses beste denkbare Leben wäre also ein ziemlicher Alptraum gewesen. Aber jetzt, an einem heißen Junitag, wird Jacob unter der Gluthitze Südspaniens über eine Rampe auf eine dunkle Öffnung im Schiffsbauch der „Nader A“ zugetrieben und alles kommt noch viel schlimmer. Der Name Jacob ist fiktiv, weil es kaum möglich ist, die Odyssee einzelner Tiere lückenlos zu verfolgen. Aber seine Geschichte ist so wahr wie die Hunderttausender europäischer Rinder und Schafe jedes Jahr. Das haben etliche unabhängige Studien sowie Recherchen von Tierschützern ergeben. Recherchen wie die von Maria Boada Saña, einer jungen Tierärztin aus Barcelona, die jetzt gerade mit ihren Mitstreitern von der Organisation „Animal Welfare Foundation“ auf einem Hügel über dem Hafen von Cartagena kniet, um eine bessere Sicht auf Jacobs Verladung zu haben.

Schon seit dem frühen Morgen haben Maria, Gerit Weidinger aus Österreich und die anderen sich aufgeteilt, zwischen dem Beobachtungsposten auf dem Hügel, dem Pier und der kleinen Tankstelle am Kreisel. An der haben die Tiertransporter in den letzten Jahren immer gewartet, bis die Schiffe fertig fürs Beladen waren, in langen Reihen standen sie da in der brütenden Hitze. Eine Gruppe hat die Verladung am Pier aus der Nähe beobachtet. Heimlich, im Gebüsch hinter dem Zaun. Trotzdem haben Hafenarbeiter sie bemerkt und wüst beschimpft. Man macht sich hier keine Freunde, wenn man genau hinsieht. Jetzt pingt es auf Boada Sañas Handy wieder, die neuen Nachrichten im „Signal“-Chat geben den Rhythmus der ganzen Gruppe vor: Sieht einer auf dem Hügel oder jemand an der Tankstelle einen Lkw mit Tieren, dann pingt es. „New truck coming, let’s go“, ruft Maria Boada Saña dann hektisch und alle hetzen los, die einen zum Pier, die anderen zum Auslöser. Bemerkt einer in der App, mit der sie die Route der Schiffe auf ihren Handys verfolgen, dass das nächste in den Hafen einläuft, pingt es wieder.

„Da geht es nur um Profit“

Ein großer Tierexporteur, vermutlich aus Spanien, hat Jacob vor einiger Zeit in Frankreich gekauft. Das zeigt zumindest seine Ohrmarke. Er soll zusammen mit Tausenden anderer schlachtreifer Jungbullen und Schafe nach Tripolis in Libyen verschifft werden. Ende Juni ist das islamische Opferfest, da wird in der arabischen Welt noch mehr Fleisch benötigt als sonst. In Libyen, wo Krieg ist und nicht mal die Menschen genug zu essen haben, können sie ihren Bedarf nicht aus eigener Kraft decken. Und Europa „produziert“ zu viele Rinder, vor allem in der Milchindustrie, weil die Kühe jedes Jahr gebären müssen, um so viel Milch wie möglich zu geben – eine Win-Win-Situation. Leider nur für die Menschen. „Europa liefert den Drittländern Tiere auf Bestellung“, sagt Gerit Weidinger, die bei der Animal Welfare Foundation Expertin für Lebendtransporte ist. „Da geht es nur um den Profit, die Tiere sind denen völlig egal.“ Viele Transporte starten hier, am Hafen von Cartagena. Neben Tarragona weiter nördlich ist er der wichtigste in Spanien für den Export lebender Tiere.