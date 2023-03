Antony Blinken, Yoshimasa Hayashi, Penny Wong und Subrahmanyam Jaishankar am 3. März in Neu Delhi Bild: Reuters

Die Außenminister der USA, Australiens, Indiens und Japans haben Russlands Drohungen mit Atomwaffen verurteilt. Der „Einsatz oder die Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen ist unzulässig“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der vier Mitglieder des sogenannten Quadrilateral Security Dialogue (Quad). Außerdem bekräftigten die Minister darin ihr Bekenntnis zu einem „freien und offenen Indopazifik“.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Der amerikanische Außenminister Antony Blinken sagte bei einem bisher einzigartigen gemeinsamen Auftritt der vier Minister während einer Sicherheitskonferenz, dass Russlands Angriff auf die Ukraine nicht ungestraft bleiben dürfe. „Wenn wir Russland ungestraft erlauben, das zu tun, was es gerade in der Ukraine tut, dann würde das eine Botschaft an mögliche Aggressoren überall auf der Welt aussenden, dass sie vielleicht auch damit davonkommen könnten“, sagte Blinken.

Der amerikanische Außenminister hatte am Rand des G-20-Gipfels am Donnerstag kurz mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesprochen. Es war der erste persönliche Dialog zwischen den beiden seit Beginn des Kriegs vor mehr als einem Jahr. Dabei hatte Blinken sein russisches Gegenüber dazu aufgefordert, den Krieg zu beenden und zu dem Abrüstungsabkommen „New Start“ zurückzukehren.

Warnung an China

Blinken hatte zudem China am Donnerstag bei einer Pressekonferenz vor Sanktionen gewarnt, falls Peking Russland im Krieg gegen die Ukraine mit Waffenlieferungen unterstützen sollte. „Sollte China die russische Aggression mit tödlichem Gerät unterstützen oder sich an der systematischen Umgehung von Sanktionen beteiligen, um Russland zu helfen, wäre das ein ernstes Problem für unsere Länder“, sagte der amerikanische Außenminister.

Beim G-20-Treffen am Donnerstag hatten Russland und China eine Verurteilung des Kriegs in der Ukraine durch die Außenminister und damit die Verabschiedung einer gemeinsamen Abschlusserklärung blockiert. Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi, der seine Teilnahme an dem G-20-Treffen unter Angabe innenpolitischer Gründe abgesagt hatte, war am Freitag für das Quad-Treffen in die indische Hauptstadt gereist. Die Quad geht bis auf eine Zusammenarbeit der vier Länder nach dem verheerenden Tsunami am ersten Weihnachtstag 2004 zurück. Sie wurde nach etwa zehn Jahren der Inaktivität im Jahr 2017 wiederbelebt. Politische Beobachter sehen darin eine Reaktion der vier Länder auf Chinas wachsenden Einfluss im Indopazifik.

Mehr zum Thema 1/

In Neu Delhi wiederholten die Außenminister mehrfach, dass es sich bei der Quad nicht um ein Militärbündnis handele. Die Gruppe sei auch nicht gegen ein einzelnes Land gerichtet. Am Donnerstag hatte sich der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar mit dem neuen chinesischen Außenminister Qin Gang getroffen. In dem Gespräch war es unter anderem um die Spannungen entlang der gemeinsamen Grenze im Himalaja gegangen. Dort war es in den vergangenen drei Jahren mehrfach zu Zusammenstößen zwischen Truppen gekommen.