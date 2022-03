Energieminister Qatars : „Es braucht Jahre, die Abhängigkeit von Russland zu verringern“

Es dauert ein wenig, bis Saad al-Kaabi sein weitläufiges Büro durchquert hat. In der Hand hält er einen Pappbecher, der nicht so recht in seine imposante Umgebung passt. Das sei noch den Sicherheitsmaßnahmen der Corona-Pandemie geschuldet, wird der qatarische Energieminister später erklären. Aber der Bruch in der Szenerie passt ins Bild. Al-Kaabi mag Kabinettsmitglied eines Landes sein, das gerade heftig von westlichen Regierungen umworben wird.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. Folgen Ich folge



Aber Dünkel hat er keinen. Eher die selbstbewusste Schnörkellosigkeit eines in den Vereinigten Staaten ausgebildeten Spitzenmanagers, der ein extrem begehrtes Produkt verkauft – al-Kaabi ist zugleich Chef des staatlichen Konzerns Qatar Energy. So klingt es wie eine nüchterne Feststellung, wenn er sagt: „Ich denke, jeder auf Welt, der Gas kauft, macht in Qatar Station, um zusätzliches Gas zu kaufen.“