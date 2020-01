Wer war Qassem Soleimani? : Strippenzieher im iranischen Schattenreich

Es klang Bedauern mit, als sich der amerikanische General Stanley McChrystal vor knapp einem Jahr daran erinnerte, wie er eine Gelegenheit verstreichen lassen habe, Qassem Soleimani auszuschalten. „Die Entscheidung, nicht zu handeln, ist oft am schwersten zu fällen – und sie ist nicht immer richtig“, schrieb er in einem Beitrag für die Zeitschrift „Foreign Policy“. Im Januar 2007 überquerte nach McChrystals Schilderungen eine Fahrzeugkolonne aus Iran die Grenze in den kurdisch regierten Nordirak. In einem der Wagen saß Soleimani, der berüchtigte Kommandeur der Quds-Brigaden – jener Eliteeinheit der iranischen Revolutionswächter, die für Auslandsoperationen zuständig ist.

Christoph Ehrhardt Korrespondent für die arabischen Länder mit Sitz in Beirut. F.A.Z.



Schon damals gab es aus der Sicht des amerikanischen Militärs gute Gründe für einen Angriffsbefehl. Irakische Verbündete Irans führten aus dem Untergrund einen schiitischen Widerstand gegen die Besatzungstruppen Washingtons. Als Kommandeur des „Joint Special Operations Command“ führte McChrystal damals die Einsätze von Spezialtruppen, die unter anderem im Irak bei der Aufstandsbekämpfung halfen. Doch als der Amerikaner Soleimani gleichsam im Visier hatte, zögerte McChrystal – weil er, wie er schrieb, eine Konfrontation mit den Kurden und die politischen Auswirkungen eines solchen Angriff fürchtete.

Soleimani „dankte“ es ihnen mit Spott und Drohungen. Im Jahr 2008 schrieb er an den amerikanischen General David Petreaus, der damals im Irak das Kommando führte: „General Petraeus, Sie sollten wissen, dass ich, Qassem Soleimani, Irans Politik in Bezug auf den Irak, den Libanon, den Gazastreifen und Afghanistan kontrolliere. In Wirklichkeit ist der Botschafter in Bagdad ein Mitglied der Quds-Brigagen. Die Person, die ihn ersetzen wird, wird Mitglied der Quds-Brigaden sein.“

Mehr zum Thema 1/

Dass McChrystal zwölf Jahre später Zweifel an seiner Entscheidung offenbarte, Soleimani nicht zu töten, lag vor allem am Erfolg seines iranischen Gegenspielers. Unter Soleimanis Regie haben die Revolutionswächter ein mächtiges Schattenreich errichtet, das die gesamte Region überspannt. Es sichert dem iranischen Regime einen Landkorridor bis an die Mittelmeerküste. Vom Jemen bis zum Libanon bürgen Stellvertreter – zum Beispiel Milizen oder verbündete Politiker – für den Einfluss der Islamischen Republik. Mit vergleichsweise geringen Mitteln führt Teheran einen Krieg, in dem seine Feinde wenig von ihrer überlegenen Feuerkraft profitieren. Ein spektakuläres Beispiel war der Drohnen- und Raketenangriff vom September auf das Herz der saudischen Ölindustrie.

Soleimani drängte Amerikas Einfluss zurück

In Iran firmiert diese regionale Kampagne unter dem Schlagwort „Muqawama“, das heißt Widerstand. Soleimani war der Strippenzieher. Er organisierte politische Deals im Hintergrund und war zugleich der Feldherr. Soleimani führte maßgeblich den Kriegseinsatz in Syrien, mit dem Iran die Herrschaft von Baschar al Assad sicherte. Nur selten trat er dabei öffentlich auf, so etwa 2016, als die Assad-treuen Truppen die nordsyrische Großstadt Aleppo aus der Hand der Aufständischen zurückerobert hatten. Das war ein wichtiger Wendepunkt in dem Krieg. Schiitische Milizionäre aus dem Irak, aus Pakistan und Afghanistan kämpften in Syrien, allen voran die von Teheran gelenkte libanesische Hizbullah. Sie ist die wichtigste Brigade in Soleimanis Schattenarmee, die im Libanon sowohl ein Staat im Staat als auch die militärisch stärkste Kraft ist.

Im Irak drängte Soleimani geschickt den amerikanischen Einfluss zurück. Mächtige schiitische Milizen hörten auf das Kommando Teherans, auch die „Kataib Hizbullah“, die hinter dem jüngsten Angriff auf einen amerikanischen Stützpunkt bei Kirkuk stecken soll. Im Bagdader Hauptquartier dieser irakischen Schiitenmiliz hängt wie selbstverständlich das Portrait des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Ali Chamenei. Als im vergangenen Sommer die Spannungen in der Golfregion zunahmen und eine militärische Konfrontation in der Luft lag, hieß es aus westlichen Sicherheitskreisen in Bagdad, Soleimani habe bei seinen dortigen Verbündeten „Inventur“ gemacht und geklärt, was sie für die Sache Teherans zu tun bereit wären.

Viele Milizen schwören Rache

Ein wichtiger Getreuer wurde jetzt ebenfalls getötet, als Soleimanis Konvoi in der Nähe des Bagdader Flughafens von Raketen beschossen wurde: Abu Mahdu al Muhandis, ein Kommandeur der Kräfte der „Volksmobilisierung“ (Haschd al schaabi). Sie ist eine Art Dachorganisation von Milizen, die im Zuge des Krieges gegen den „Islamischen Staat“ (IS) ausgehoben worden war.

„Soleimani verkörperte wie kein Zweiter das, was Iran als eine Politik des Widerstands gegen regionale und globale Feinde wie Israel und die Vereinigten Staaten definiert“, sagt Adnan Tabatabai, Iran-Experte und Geschäftsführer der Denkfabrik Carpo. Der getötete General war ein enger Vertrauter Chameneis, der ihn schon als „lebender Märtyrer“ gepriesen haben soll.

Und nicht nur der iranische Revolutionsführer hat Rache geschworen. Drohungen kamen aus dem Jemen, wo Iran die schiitischen Houthi-Rebellen unterstützt. Hassan Nasrallah, der Anführer der Hizbullah, kündigte an, die Hizbullah werde weiter seine „Flagge tragen“ und „auf seinem Pfad wandeln“. Haschd-al-schaabi-Milizen riefen ihre Kämpfer im Irak auf, sich „bereitzuhalten”. Einen ähnlichen Befehl gab der einflussreiche schiitische Prediger Muqtada al Sadr, obwohl er nicht zum Kreis der iranischen Vasallen zählt. Sadrs „Mahdi-Armee”, einst ein erbitterter Feind der amerikanischen Soldaten, war vor Jahren aufgelöst worden. Die Kämpfer sollten sich bereithalten, forderte Sadr auf Twitter.

Aus Sicht Teherans, so erklärt Tabatabei, hätten die Amerikaner mit der gezielten Tötung Soleimanis eine „leuchtend rote Linie“ überschritten. Das werde dazu führen, dass auch Teheran rote Linien überschreitet. Allerdings werde Teheran dabei auch im Blick behalten, wie eine amerikanische Reaktion auf etwaige Vergeltungsschläge aussehen könnte.