In der Nacht zum Sonntag versammelten sich Unterstützer der neuen Militärjunta in Niamey. Bild: EPA

In Niamey herrschte die übliche Sonntagsruhe, während international mit Spannung auf das Ablaufen eines Ultimatums an die neuen nigrischen Machthaber gewartet wurde. Niger ist der vierte Staat in Westafrika, in dem sich das Militär seit 2020 an die Macht geputscht hat. Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) hatte den Putschisten in der vergangenen Woche eine Frist von sieben Tagen gesetzt, um die demokratisch gewählte Regierung wieder einzusetzen. Andernfalls sei auch eine militärische Intervention möglich, hatte sie gedroht.

Claudia Bröll Politische Korrespondentin für Afrika mit Sitz in Kapstadt. Folgen Ich folge

Doch auch am Sonntag gab es keine Hinweise, dass die Putschisten der Aufforderung von ECOWAS nachkommen würden. Stattdessen verschärfte sich ihr Ton gegenüber den Verbündeten der gestürzten Regierung. Schon am Freitag teilten sie mit, bilaterale Militärabkommen mit Frankreich zu kündigen und die nigrischen Botschafter aus Frankreich, Nigeria, den USA und Togo abzuziehen.

Am Wochenende dann machten in den sozialen Medien unbestätigte Berichte über die angebliche Ankunft der russischen Wagner-Söldnertruppe die Runde. Demnach sollen Berater der Truppe aus Mali ins Land gekommen sein. Wenige Tage vorher hatte einer der Putschführer in Mali mit dem dortigen Übergangspräsidenten Assimi Goïta Gespräche geführt.

Verheerende Folgen für die Region

Mali, Burkina Faso und Guinea, wo die derzeitigen Staatslenker ebenfalls durch Umstürze an die Macht gelangt sind, haben den Putschisten in Niger ihre Unterstützung zugesichert. In Mali befinden sich Schätzungen nach etwa 1000 Wagner-Söldner. Auf der Gegenseite zeigten sich Nigeria und Senegal bereit, im Ernstfall Soldaten nach Niger zu schicken.

Ein Nachgeben gegenüber den Putschisten wie auch ein militärischer Schlag könnten verheerende Folgen für die Region haben, die ohnehin von islamistischen Terrorgruppen erschüttert wird. Der weiterhin festgehaltene Präsident Mohamed Bazoum hatte sich in einem Beitrag für die „Washington Post“ vor wenigen Tagen erstmals länger zu Wort gemeldet und sich als „Geisel“ bezeichnet. Hunderte anderer Menschen seien ebenfalls von den Putschisten willkürlich und illegal festgenommen worden. Er warnte, die gesamte Sahel-Region könnte „unter russischen Einfluss über die Wagner-Gruppe“ gelangen.

Viel hängt jetzt von dem neuen nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu ab, der derzeit den ECOWAS-Vorsitz innehat. Seit seinem Amtsantritt tritt er entscheidungsfreudiger und aktiver auf als sein Vorgänger Muhammadu Buhari, in kürzester Zeit hat er eine Fülle von Neuerungen im eigenen Land umgesetzt wie eine Währungsreform und die Abschaffung von Treibstoffsubventionen. Beobachter halten es für möglich, dass er auch in der Region eine aktivere Rolle spielen will. Außerdem hat Nigeria wirtschaftlich und politisch großen Einfluss in der Region.

Durch Chaos im Nachbarland könnte sich die Sicherheitslage in Nigeria weiter verschlechtern, zumal die beiden Staaten von einer durchlässigen, mehr als 1600 Kilometer langen Grenze voneinander getrennt sind. Schätzungen nach leben mehr als eine Million Nigerianer in Niger. Auf nigerianischer Seite fühlen sich die Volksgruppen im Norden enger mit den Nigrern verbunden als mit anderen Ethnien weiter südlich im eigenen Land.

Mehr zum Thema 1/

Auch in Nigeria wird eine militärische Intervention daher nicht von allen befürwortet. Der Senat und die Dachorganisation der muslimischen Gemeinschaft, Jama’atu Nasril Islam, riefen Ende vergangener Woche dazu auf, „vorsichtig“ auf den Putsch zu reagieren und auf politische und diplomatische Lösungen zu setzen. „Die miteinander verflochtenen Gebiete der nördlichen Staaten Nigerias und der Republik Niger erfordern ein umsichtigeres und überlegteres Vorgehen.

Beobachter fürchten Spannungen innerhalb der ECOWAS

Da mehrere nigerianische Staaten an Niger grenzen, könnte eine militärische Intervention unbeabsichtigte Folgen haben, die sich auf den Frieden und die Stabilität beider Länder auswirken könnten“, zitierte die Zeitung „Vanguard“ die muslimische Organisation. Vorher hatten sie und der Senat hinter geschlossenen Türen über einen Brief Tinubus zu den beschlossenen Sanktionen und einem möglichen Militärschlag beraten. Eine ECOWAS-Delegation zu Vermittlungszwecken war am Donnerstag jedoch schon nach wenigen Stunden ohne Ergebnis aus Niger zurückgekehrt. Berichten zufolge hatte sie weder den selbst ernannten Staatschef General Abdourahamane Tchiani noch den festgenommenen Bazoum getroffen.

Beobachter befürchten außerdem Spannungen innerhalb der ECOWAS-Staaten, sollte die Gemeinschaft ihre Drohung wahr machen und Truppen nach Niger schicken. In einer gemeinsamen Erklärung teilten Burkina Faso und Mali bereits mit, eine Intervention als Kriegserklärung an ihre eigenen Länder aufzufassen. Die Putschisten in Niamey kündigten ihrerseits einen „sofortigen Gegenschlag“ gegen „jede Aggression“ an. Eine Militärintervention der ECOWAS hatte es 2017 in Gambia gegeben, als sich der damalige Präsident Yahya Jammeh nach einer Wahlniederlage weigerte zurückzutreten. Sie verlief erfolgreich. Gambia ist allerdings ein weitaus kleineres Land als Niger, und fast völlig von Senegal umschlossen. Außerdem gab es damals in der Bevölkerung viel Widerstand gegen Jammehs Machtgebaren.

Die Sanktionen der ECOWAS gegen Niger machen sich derweil schon bemerkbar, wobei sie die normale Bevölkerung am härtesten treffen. In der vergangenen Woche unterbrach Nigeria nach Berichten in der dortigen Presse die Stromversorgung in Niger jeden Tag für mehrere Stunden. Die Schließung der Grenzen und der fehlende Zugang zu Häfen führen bereits zu Engpässen und steigenden Preisen.