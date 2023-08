Noch nicht einmal drei Monate ist Bola Tinubu im Amt. In erstaunlicher Geschwindigkeit hat sich der nigerianische Präsident mit innenpolitischen Reformen den Ruf gesichert, forscher und entscheidungsfreudiger zu sein als sein Vorgänger Muhammadu Buhari. Mit seiner Reaktion auf den Putsch in Niger, der ersten großen außenpolitischen Aufgabe als Vorsitzender der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS), aber ist er möglicherweise zu forsch gewesen.

ECOWAS hatte angedroht, im Ernstfall auch militärisch zu reagieren, sollten die Putschisten in Niger an der Macht festhalten. Passiert ist nach Ablauf der dafür gesetzten Sieben-Tage-Frist nichts. Vielmehr hatten die Putschisten ihrerseits mit markigen Worten gekontert, ihr Land mit allen Mitteln zu verteidigen. Dabei wirkten sie noch entschlossener als bei der Verkündung des Staatsstreichs vorher im Fernsehen.

Wegen der erfolglosen Drohung gerät Tinubu jetzt zunehmend im eigenen Land unter Druck, allerdings weniger, weil er keine Taten hat folgen lassen, sondern weil er sie überhaupt ausgesprochen hatte. In Nigerias freier und kritikfreudiger Presse ist von einem „Bluff“, einer Blamage und einem Gesichtsverlust die Rede. Oppositionspolitiker nannten ihn einen „Elefanten im Porzellanladen“.

Viele Nigerianer sind kriegsmüde

Die Reaktion wird verständlich mit einem Blick auf die Geschichte und aktuelle Lage in Nigeria. Jahrelange Kämpfe im eigenen Land haben die Nigerianer hinter sich. Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram ist im Norden weiterhin aktiv, Entführungen und Angriffe auf Schulen sind keine Seltenheit. Nigeria ist zwar die zweitwichtigste Volkswirtschaft auf dem Kontinent, aber viele der 220 Millionen Menschen leben von ein paar Dollar am Tag, haben aktuell mit den drastisch gestiegenen Lebensmittel- und Treibstoffpreisen zu kämpfen. Die Mehrheit in der Bevölkerung sei „kriegsmüde“, stellte die Zeitung „Business News Nigeria“ fest.

Gegenwind erhält Tinubu allerdings auch vonseiten des Militärs. „Wenn wir Niger den Krieg erklären, wird das unsere Beziehung zu Niger abbrechen und die nördlichen Bundesstaaten destabilisieren“, sagte ein pensionierter General der Luftwaffe der Zeitung. Niger habe mit Nigeria unter anderem im Kampf gegen die Terroristen eng kooperiert. Offenkundig gehen viele in Nigeria davon aus, dass diese Beziehungen auch nach dem Putsch fortbestehen. Zusätzlich werden Sorgen laut, ob die eigenen Truppen für einen militärischen Schlag gerüstet wären und Nigeria noch genügend Soldaten für interne Krisen und den Kampf gegen Boko Haram hätte.

Die beiden Länder sind von einer 1600 Kilometer langen, sehr durchlässigen Grenze voneinander getrennt. Gezogen wurde sie einst von den britischen und französischen Kolonialmächten, aber ohne größere Beachtung der dort lebenden Bevölkerungsgruppen. So fühlen sich Nigerianer im Norden den Nigrern näher als den eigenen Landsleuten im Süden. Auch diese grenzüberschreitende Verbrüderung macht einen Militärschlag kompliziert. In den sozialen Medien stellten einige Nutzer in diesem Zusammenhang die Frage, ob Tinubu und ECOWAS ähnlich auf einen Putsch in Benin reagiert hätten. Tinubu gehört zur Yoruba-Volksgruppe im Südwesten, angrenzend an Benin, wo wiederum viele Yoruba leben.

Über den nächsten Schritt wird ECOWAS auf einem außerordentlichen Gipfel am Donnerstag in Abuja beraten. Die Gemeinschaft ringt jetzt noch mehr um ihr Ansehen als zuvor. Zumindest mit Wirtschaftssanktionen hat sie bisher „Zähne“gezeigt. Stromabschaltungen und steigende Preise dürften die Junta zumindest nicht so kaltlassen wie militärische Drohungen.