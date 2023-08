Burkina Faso hatte angekündigt, ein militärisches Eingreifen gegen die Putschisten in Niger als „Kriegserklärung“ zu betrachten. Jetzt reagiert Frankreich. Die Militärregierung in Niger hat am Sonntagabend den Luftraum des Landes geschlossen.

Frankreich setzt seine Entwicklung- und Haushaltshilfe für das westafrikanische Burkina Faso aus. Dies gelte „bis auf weiteres“, teilte das französische Außenministerium am Sonntag mit. Der Schritt erfolgt wenige Tage, nachdem Burkina Faso und Mali angekündigt hatten, ein militärisches Eingreifen gegen die selbsternannten neuen Militärmachthaber im Niger als „Kriegserklärung“ zu betrachten.

Die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas hatte der neuen Militärregierung im Niger vor einer Woche ein Ultimatum bis Sonntag gestellt, um den am 26. Juli gestürzten nigrischen Staatschef Mohamed Bazoum in sein Amt zurückkehren zu lassen. Anderenfalls sei ein „Einsatz von Gewalt“ nicht auszuschließen.

Paris will Wiedereinsetzung Bazoums unterstützen

Das französische Außenministerium hatte erklärt, die Ecowas-Bemühungen zur Wiedereinsetzung Bazoums „fest und entschlossen“ zu unterstützen. Wenige Tage nach dem Putsch hatte Frankreich bereits die Entwicklungs- und Budgethilfe für Niger ausgesetzt. Die Beziehungen zwischen Frankreich und Burkina Faso haben sich seit einem Putsch in dem westafrikanischen Land im September 2022 verschlechtert.

Die Militärregierung in Niger schloss unterdessen den Luftraum des Landes. In einer Mitteilung des Sprechers der Junta im nationalen Fernsehen am Sonntagabend hieß es, jeder Versuch, den Luftraum zu verletzen, werde sofort und energisch beantwortet. Grund für den Schritt seien die immer deutlicher werdenden Drohungen einer Intervention aus den Nachbarländern.

„Die nigrischen Streitkräfte und alle unsere Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sind bereit, die Integrität unseres Territoriums mit der unerschütterlichen Unterstützung unseres Volkes zu verteidigen“, sagte ein Juntasprecher.

Italien rief die Ecowas-Staaten dazu auf, ihr Ultimatum an die Putschisten im Niger zur Wiedereinsetzung des Präsidenten zu verlängern. „Der einzige Weg ist der diplomatische“, sagte der italienische Außenminister Antonio Tajani der Zeitung „La Stampa“. Er hoffe, „dass das Ultimatum der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (Ecowas), das vergangene Nacht um Mitternacht abgelaufen ist, heute verlängert wird.“

Die Ecowas hat die Putschisten in ihrem Mitgliedsland aufgefordert, bis Sonntag den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum wieder ins Amt zu setzen und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Anderenfalls müsse der Niger mit einer Militärintervention rechnen, drohte der Staatenbund.

Algerien lehnt Militärintervention ab

Der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum war am 26. Juli von der Präsidentengarde gestürzt worden. Am Wochenende war ein Ultimatum der Ecowas an die regierende Militärjunta ausgelaufen. Die Staatengruppe hatte die neuen Machthaber im Niger aufgefordert, den festgesetzten Präsidenten Bazoum wieder einzusetzen und die verfassungsmäßige Ordnung innerhalb einer Woche wieder herzustellen. Die Gruppe wolle ansonsten Maßnahmen ergreifen, die auch Gewalt beinhalten könnten, hieß es. Zunächst blieb unklar, wann die Staatengruppe über ihr weiteres Vorgehen und einen möglichen Militäreinsatz entscheiden wollte. Ein solches Vorgehen ist in der Region umstritten.

Algerien lehnt einem Medienbericht zufolge eine militärische Einmischung im Niger kategorisch ab. „Eine militärische Intervention könnte die gesamte Sahelzone in Aufruhr versetzen, und Algerien wird gegenüber seinen Nachbarn keine Gewalt anwenden“, berichtete Ennahar TV am Samstag unter Berufung auf ein Interview des Präsidenten Abdelmadjid Tebboune mit lokalen Medien.

Der Niger ist wegen seines Uran- und Ölreichtums und seiner zentralen Rolle im Kampf gegen islamistische Extremisten in der Sahelzone von strategischer Bedeutung für die USA, China, Europa und Russland.

Vor zwei Jahren wurde bereits ein Putschversuch in Niger vereitelt, als Militärs kurz vor der Vereidigung Bazoums den Präsidentenpalast stürmen wollten. Bazoums Wahl war der erste demokratische Machtwechsel in dem bitterarmen Land, in dem seit der Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1960 das Militär vier mal geputscht hat. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat mehr als 1000 Soldaten für den Kampf gegen Islamisten im Niger stationiert.