Aktualisiert am

Putsch in Myanmar

Putsch in Myanmar :

Putsch in Myanmar : Mit den Falschen angelegt

Die Jugend in Myanmar hat den Kampf gegen die Militärputschisten aufgenommen. Dabei nutzen die Demonstranten geschickt die modernen Medien und geben sich furchtlos. Wie gewaltsam wird das Regime gegen sie vorgehen?

Furchtlos: Vor allem die junge Generation protestiert gegen den Militärputsch in Myanmar. Bild: Reuters

Der Coup begann vor Sonnenaufgang. Thinzar Shunlei Yi lag noch im Bett, als ihr Handy in eine Art Dauervibration verfiel. Der Aktivistin in Myanmar war sofort klar, dass etwas Großes passiert sein musste. Das Bewusstsein, dass das Militär über Nacht die Macht an sich gerissen hatte, ergoss sich wie ein Eimer kaltes Wasser über sie.

„Ich wünschte nur, es wäre ein Traum. Es war so hart, die Realität zu akzeptieren“, erinnert sich die 29 Jahre alte Frau. Die Anrufer warnten sie, sie müsse sich verstecken, ein Mann aus ihrem Aktivistenkreis sei schon verhaftet worden. „Du musst gehen, geh einfach!“ Doch Thinzar wusste nicht, wohin. Und sie wollte nicht allein sein, wenn die Militärs vor ihrer Tür auftauchten.