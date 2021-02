Putsch gegen Aung San Suu Kyi : Das Militär beendet das Märchen von Myanmar

Aktualisiert am

Das Militär blockiert am 1. Februar die Zufahrtsstraße zum Parlament in Maynmars Hauptstadt Naypyidaw. Bild: AFP

Die neue politische Zeitrechnung in Myanmar (Burma) beginnt sehr früh am Morgen. Wie später ein Sprecher der größten Partei, der „Nationalliga für Demokratie“ (NLD), berichtet, werden Staatsrätin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, Präsident Win Myint und andere führende Politiker der NLD zu nachtschlafender Zeit festgenommen. Wer alles dazuzählt, ist anfangs unklar. Ein ausländischer Beobachter sagt der F.A.Z. telefonisch aus Yangon (Rangun), es müssten wohl mehr als hundert Personen gewesen sein.

Die Bestätigung des Putsches kommt später im vom Militär kontrollierten Fernsehsender Myawaddy. Ein Sprecher liest die Mitteilung des Militärs vor. Bei der Wahl im November habe es einen „fürchterlichen Betrug“ gegeben, „der dem Ziel einer stabilen Demokratie zuwiderläuft“. Den Vorwürfen sei nicht nachgegangen und die Parlamentssitzung nicht verschoben worden, sagt der Sprecher. Deshalb werde laut Artikel 417 der Verfassung aus dem Jahr 2008 der Notstand ausgerufen, um die Wählerlisten zu untersuchen.

Eine herbe Niederlage des Militärs

Seit einer Woche war über einen Putsch in dem südostasiatischen Land spekuliert worden. Die Spannungen zwischen dem Militär und der Zivilregierung von Aung San Suu Kyi hatten seit der Wahl im November zugenommen, bei der sich die NLD die absolute Mehrheit gesichert und das Militär eine herbe Niederlage erlitten hatte. Nun teilt der Sprecher im Fernsehen mit, die Kontrollgewalt über Gesetzgebung, Regierung und Jurisdiktion werde an den Oberbefehlshaber des Militärs übergeben. Seine Stimme ist ruhig, keine Spur des Zweifels lässt sich darin ausmachen. Der Notstand trete landesweit für eine Dauer von einem Jahr in Kraft.

Auch die Festnahme Aung San Suu Kyis und der anderen Politiker wird dann offiziell bestätigt. Unklarheit herrscht zunächst darüber, ob die Staatsrätin und ihre Mitstreiter in ihren Häusern und Wohnungen festgehalten werden oder „mitgenommen“ wurden, wie es der NLD-Sprecher Myo Nyunt Nachrichtenagenturen berichtet hatte.

Dann wird von einem Schreiben berichtet, in dem die NLD-Führung die Menschen dazu auffordert, gegen den Putsch Widerstand zu leisten. „Die Öffentlichkeit ist dazu aufgerufen, sich dem Militärputsch voll und ganz zu widersetzen und sich entschieden dagegen zu wehren“, heißt es in dem einseitigen Schriftstück, das auf einer NLD-Facebook-Seite veröffentlicht wird. Von ein paar kleineren Demonstrationen ist zu hören, die an das Fahnenschwenken zu Wahlzeiten erinnerten.

Doch Angst macht sich breit. Bei vielen Myanmaren sind die Erinnerungen an die Diktatur noch frisch. Viele der NLD-Flaggen, die zuvor an den Balkonen hingen, sind plötzlich verschwunden. „Ich nehme an, niemand möchte sich zu einem einfachen Ziel machen“, schreibt die Journalistin Aye Min Thant auf Twitter. Viele reagierten fatalistisch: „Da kann man nichts machen“, sagt jemand. Und: „Ich habe es doch gesagt, wir kennen sie doch.“

Kommunikationskanäle werden blockiert

Mit „sie“ ist das Militär gemeint, das die Menschen in dem südostasiatischen „Land der Pagoden“ vor allem unter der Bezeichnung Tatmadaw kennen. In der Retortenhauptstadt Naypyidaw und der größten Stadt Yangon werden Soldaten und Militärfahrzeuge gesichtet. Es dauert nicht lange, bis internationale Reaktionen eintreffen. Regierungen, Institutionen und Menschenrechtsorganisationen protestieren gegen die Machtübernahme und verlangen die Freilassung Aung San Suu Kyis.