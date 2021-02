Nach dem Putsch in Myanmar : Aung San Suu Kyi soll vors Gericht

Nach dem Militärputsch in Myanmar (Burma) soll die entmachtete Staatsrätin Aung San Suu Kyi vor Gericht gestellt werden. Wie die Nachrichtenagentur Mizzima berichtete, wird sie wegen Verstößen gegen ein Import-Export-Gesetz angezeigt. Der abgesetzte Präsident Win Myint muss sich im Zusammenhang mit einem Gesetz zur Handhabung von Naturkatastrophen gegen Vorwürfe verteidigen. Dem Bericht zufolge bleibt die Friedensnobelpreisträgerin nun vorerst bis zum 15. Februar in Haft. In ihrem Haus seien Handfunkgeräte gefunden worden, die illegal importiert und ohne Genehmigung benutzt worden waren.

Ein Beobachter nannte die Anschuldigung im Gespräch mit der F.A.Z. einen „bizarren“ Vorwurf, der offenbar direkt „einem Handbuch für Diktatoren“ entliehen sei. Gerüchte in den sozialen Medien, wonach die Friedensnobelpreisträgerin des Hochverrats beschuldigt werde, haben sich dagegen zunächst nicht bestätigt. Die Maximalstrafe für das ihr vorgehaltene Vergehen soll bei drei Jahren liegen.

Beobachter gehen davon aus, dass das Militär nach einem Vorwand gesucht hatte, um die 75 Jahre alte Politikerin weiter festhalten zu können. Sie war am frühen Montagmorgen zusammen mit anderen Regierungsmitgliedern festgenommen und offenbar unter Hausarrest gestellt worden. Eine Anklage wegen Hochverrats hätte voraussichtlich zu scharfen Protesten geführt.

Der Artikel 122 des Strafgesetzbuches sieht für Hochverrat die Todesstrafe oder bis zu 20 Jahre Haft vor. Dem Beobachter zufolge wäre eine Anklage einer Einladung zum Widerstand gleichgekommen. Einige Bürger haben mittlerweile eine Bewegung des „zivilen Ungehorsams“ ins Leben gerufen. Am Dienstagabend hatten in Yangon einige Bürger nach Einbruch der Dunkelheit aus Protest auf Pfannen und Töpfe geschlagen. In mehreren staatlichen Krankenhäusern wollen Ärzte und Pfleger aus Protest nicht mehr arbeiten. Auch in anderen Berufsständen wurden Arbeitsniederlegungen angekündigt.

In den vergangenen Tagen hatten Aung San Suu Kyis „Nationalliga für Demokratie“, Regierungen und Menschenrechtsorganisationen die Freilassung der inhaftierten Politikerin gefordert. Das Außenministerium in Washington hatte am Dienstag die Machtübernahme des Militärs offiziell als Coup deklariert, was eine sofortige Einstellung aller finanziellen und sonstigen Hilfen für die Regierung nach sich zieht. Präsident Joe Biden hatte zuvor angekündigt, Sanktionen gegen das Land zu prüfen. Der UN-Sicherheitsrat hatte am Dienstag ebenfalls zu dem Thema getagt, konnte sich aber nicht auf eine gemeinsame Haltung einigen. Vor allem China soll ein gemeinsames Statement blockiert haben.

Die G7-Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Japan und den Vereinigten Staaten verurteilten am Mittwoch den Putsch des Militärs. Sie zeigten sich „zutiefst besorgt“ über die Festnahmen sowie die Angriffe auf die Presse. Sie forderten das Militär auf, den Ausnahmezustand, der für ein Jahr verhängt worden war, sofort aufzuheben, die demokratisch gewählte Regierung wieder einzusetzen und die Festgenommenen freizulassen.

Ändert das Militär die Verfassung?

Die sieben Industrienationen forderten das Militär außerdem zusammen mit der EU auf, die Wahl vom vergangenen November zu akzeptieren. Das Militär hatte die Absetzung der Zivilregierung mit vermeintlichen Betrugsfällen bei der Parlamentswahl begründet. Dabei hatte die NLD die absolute Mehrheit der Sitze erlangt. Die mit dem Militär kooperierende „Union Solidarity and Development Party“ hatte dagegen eine schwere Niederlagen hinnehmen müssen.

Mit der anhaltenden Festsetzung Aung San Suu Kyis verdichten sich die Hinweise, dass das Militär mit dem Putsch tiefgreifende politische Veränderungen durchsetzen will. Beobachter gehen davon aus, dass es sich seine politische Zukunft mit der Öffnung vor gut zehn Jahren anders vorgestellt hatte. Demnach sei das Militär von dem Ausmaß der Unterstützung für Aung San Suu Kyi und die NLD überrascht gewesen.

Die Möglichkeit eines „legalen“ Putsches war von Beginn an in den entsprechenden Artikeln der Verfassung festgelegt, die das Militär dem Land im Jahr 2008 verordnet hatte. Nun sieht es so aus, als wolle das Militär die Spielregeln so ändern, dass es in Zukunft eine noch stärkere Position hält.

Schon jetzt garantiert die Verfassung dem Militär 25 Prozent der Parlamentssitze und die drei Ministerien Verteidigung, Innere Sicherheit und Grenzschutz. Nach Einschätzung des Beobachters, der mit der F.A.Z. sprach, müsse sich das Militär aber bewusst sein, dass auch nach Ablauf des Ausnahmezustands in einem Jahr das „Problem“ Aung San Suu Kyi weiter bestehen und sie auch dann bei Wahlen überdurchschnittliche Ergebnisse einfahren werde. Er halte es deshalb für wahrscheinlich, dass die Militärs versuchen, ihre Position durch Änderungen an der Verfassung zu verbessern.