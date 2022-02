Verteidigungsminister Schojgu : Putins wichtigster Mann

Seit Donnerstagmorgen füllt Sergej Schojgu, Russlands Verteidigungsminister, die Rolle aus, in der ihn Präsident Wladimir Putin am liebsten sieht: Er liefert militärische Erfolge. Das macht den 66 Jahre alten Schojgu zu Putins wichtigstem Minister. Obwohl er schon 2014 dabei mitwirkte, die Krim zu besetzen, steht Schojgu erst seit Donnerstag auf der EU-Sanktionsliste. Im verdeckten Krieg im Donbass war Schojgu 2014 und 2015 nicht so erfolgreich. Seinen Soldaten musste verboten werden, aufschlussreiche Bilder in sozialen Medien zu veröffentlichen.

Vermutlich fielen Hunderte von ihnen, was verheimlicht wurde. Dafür brachte der Einsatz in Syrien von Herbst 2015 an Russland Weltgeltung zurück. Zu Beginn der „Spezialoperation“ gegen die Ukraine erinnerte Putin an Coups wie auf der Krim und in Syrien, um die Russen zu überzeugen, man werde rasch siegen.