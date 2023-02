Der russische Präsident Wladimir Putin während seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag in Moskau Bild: dpa

Im Kern enthielt Putins Rede zur Lage der Nation nicht viel Neues. Dass man in der Ukraine eigentlich einen Krieg gegen den Westen führe, der Russland erledigen wolle, das hat man nun schon oft vom russischen Präsidenten und seinen Propagandisten gehört. Es ist eine Rechtfertigung für einen nicht zu rechtfertigenden Angriffskrieg. Sie spricht nicht nur den Opfern in der Ukraine Hohn, sondern auch den vielen gefallenen russischen Soldaten.

Es ist eine Lüge, wenn Putin sagt, der Westen habe den Krieg begonnen. Am 24. Februar 2022 hat kein westlicher Soldat die Grenzen der Ukraine überschritten, es waren russische. Es stimmt nicht, dass der Westen Russland Gebiete in der Ukraine wegnehmen wolle, wie er behauptet. Die Ukraine ist ein souveräner Staat, in dem Putin völkerrechtswidrig mittlerweile vier Oblaste und die Krim annektiert hat.

Brutaler Verstoß gegen die UN-Charta

Und es trifft auch nicht zu, dass der Westen einen lokalen Konflikt zu einem globalen machen wolle. Wenn ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats ein Nachbarland zum Zweck der Landnahme überfällt, ist das keine lokale Angelegenheit, sondern ein brutaler Verstoß gegen die UN-Charta, der keine Nation gleichgültig sein kann. Es ist Putin selbst, der den Konflikt über die Ukraine hinaus ausweitet, indem er dem Westen immer wieder mit Nuklearwaffen droht.

Die Erinnerung an den Atomkoffer fehlte auch diesmal nicht, es bleibt Putins wirksamste Abschreckungsmethode. Dass er nicht nur auf neue strategische Bodensysteme verwies, sondern auch einen Rückzug vom New-Start-Vertrag ankündigte, ist unverantwortlich. Das ist der letzte nukleare Rüstungskontrollvertrag zwischen Amerika und Russland, auf diesem Feld befinden sich die beiden Länder nun fast wieder auf dem Stand der Sechzigerjahre.

Man kann bezweifeln, dass Putin sich in absehbarer Zeit ein nukleares Wettrüsten wie im Kalten Krieg leisten könnte. Aber sicherer wäre die Welt ohne den Vertrag nicht, so wie sie überhaupt unsicher ist mit einem kriegführenden Verschwörungstheoretiker im Kreml.