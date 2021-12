Die Krise in Osteuropa : Putins Trauer, Putins Träume

Was immer der russische Präsident Putin mit dem Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine bezweckt, eines hat er schon erreicht: Im kommenden Jahr wird es russisch-amerikanische Gespräche über seine Forderungen geben. Man könnte fast sagen: wie in alten Zeiten, als es die Sowjetunion noch gab. Begleitet vom Ruf nach Deeskalation, wird auch ein hoher deutscher Diplomat wird mit Vertretern des Kreml über die Lage beraten. Putin verlangt Sicherheitsgarantien, worunter er in erster Linie die Zusage versteht, den Prozess der Nato-Erweiterung, also die freie Bündniswahl souveräner Länder, zu beenden. Eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine wäre für ihn der Albtraum schlechthin: nicht weil er darin eine Sicherheitsbedrohung sähe, sondern das Ende großrussischer Machtansprüche.

Denn Putin hat das Ende der Sowjetunion nicht verwunden; deren Implosion beklagt und betrauert er ganz offen. Er kann natürlich nicht im Ernst glauben, mit militärischen Drohungen und sonstiger Destabilisierung lasse sich die Zeit zurückdrehen, als Moskau die Zentrale einer Weltmacht war. Aber eine Quasirestauration der Sowjetunion will er in dem Sinne, dass er bestimmt, was im russischen Einflussraum erlaubt ist und was nicht. Er will die Rückkehr zu einem derart aufgeteilten Europa. Wer auch immer mit Putins Abgesandten verhandelt, darf dessen geopolitischem Revisionismus auch nicht indirekt Vorschub leisten.