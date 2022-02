Putins System : Machterhalt mit Gewalt

Der Krieg in der Ukraine wird zur Folge haben, dass Wladimir Putin auch zum Machterhalt in Russland mehr Gewalt anwenden muss. So bereitet er nicht nur der Ukraine, sondern auch dem eigenen Land eine Hölle.

Blumen und ein Porträt des Regimegegners Boris Nemzow an der Stelle, an der er am 27. Februar 2015 ermordet wurde. Eine Aufnahme vom 2. März 2015 Bild: dpa

Der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow und seine Gefolgsleute drohen russischen Journalisten und Menschenrechtlern öffentlich damit, sie zu foltern und ihnen die Köpfe abzuschneiden. Sie entführen Familienangehörige von Gegnern aus anderen Teilen Russlands nach Tschetschenien. Sie können sogar mitten in Moskau morden, ohne dass es für sie Folgen hat: An diesem Sonntag vor sieben Jahren wurde in Sichtweite des Kremls der Oppositionelle Boris Nemzow er­schossen.

Daran, dass die Organisatoren des Mordes aus der unmittelbaren Umgebung Kadyrows stammen, gibt es keine vernünftigen Zweifel. Für den tschetschenischen Machthaber gelten mitten in Russland die russischen Gesetze nicht.

Das alles hat viel mehr mit Putins Krieg gegen die Ukraine zu tun, als es auf den ersten Blick scheint. Es illus­triert, welche Rolle Gewalt im System des russischen Präsidenten spielt. Und es offenbart seine Schwäche.

Denn während Putin mit der ganzen Macht seiner Streitkräfte die Ukraine angreift und wüste Drohungen gegen den Rest der Welt ausstößt, wagt er es nicht, den Präsidenten einer kleinen nordkaukasischen Teilrepublik in die Schranken zu weisen. Dessen Treiben ist auch vielen in der russischen Führung unheimlich. Trotzdem wird Kadyrow im Kreml stets freundlich empfangen.

Ungelöste Konflikte zersetzen den russischen Staat

Der Krieg in Tschetschenien stand vor mehr als zwanzig Jahren am An­fang von Putins Herrschaft und trug anfangs wesentlich zu seiner Popularität bei. Äußerlich hat sich die Lage dort beruhigt. Aber keines der Pro­bleme, die den Konflikt verursacht ha­ben, ist auch nur in Ansätzen ge­löst. Er wird mit viel Geld aus dem Staatshaushalt für Kadyrows private Taschen und nackten Terror unter dem Deckel gehalten.

Unter der Oberfläche ist der Konflikt eine ei­ternde Wunde, die den russischen Staat zu zersetzen droht. Putin ist abhängig von Kadyrow, weil er es sich nicht leisten kann, sie zu öffnen und zu säubern. Damit würden die schweren Traumata wach, die Russlands Gesellschaft von den blutigen Kämpfen in Tschetschenien und den Terroranschlägen in russischen Städten davongetragen hat. Das würde Putins Legitimität so sehr untergraben wie kaum etwas anderes.

Das fundamentale Problem freilich ist, dass Putin keine anderen Mittel zur Lösung von Konflikten kennt als Bestechung und Gewalt. Das zeigt sich an seinem Umgang mit jeder Art von Widerspruch. Beide Instrumente können sehr wirksam sein. Sie erhalten ihm die Loyalität der russischen Elite, die viel zu verlieren hat, ebenso wie die vieler vom Staat abhängiger Menschen, die gerade über die Runden kommen. Doch sie haben die gleiche Wirkung wie der ungelöste Tschetschenienkonflikt: Sie zersetzen den russischen Staat von innen.

Wegen der Isolation, in die Putin Russland geführt hat, ist immer we­niger zu verteilen, während gleichzeitig die Widersprüche in der Ge­sellschaft wachsen. Also wird eine Fol­ge der Gewalt gegen die Ukraine sein, dass Putin zur Aufrechterhaltung seiner Herrschaft auch in Russland mehr Gewalt einsetzen muss.

Das wird sich auch darauf auswirken, was Russland erwartet, wenn Putin einmal nicht mehr ist. Der Herrscher bereitet nicht nur der Ukraine, sondern auch dem eigenen Land die Hölle. Und je länger er an der Macht ist, desto schlimmer wird sie werden.