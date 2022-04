Hetze gegen den Westen : Putins gut gelaunter Apokalyptiker

Wenn es darum geht, Hass gegen Russlands „Feinde“ zu verbreiten und Präsident Putin zu loben, ist der 58 Jahre alte, bullige Wladimir Solowjow aus Moskau einer der wichtigsten Kämpfer des Kremls. Dem Westen scheint erst jetzt klar zu werden, womit der Eigentümer wunderbarer Immobilien am Comer See seine Millionen macht. In sozialen Medien werden englisch untertitelte Ausschnitte aus Solowjows Sendungen geteilt. So ein jüngster Auftritt im Staatsfernsehen, in dem er, wie meist im schwarzen Rundhalshemd, sagt, man kämpfe in der Ukraine gegen Bürger aus NATO-Ländern.

„Wenn diese Operation zu Ende ist, muss sich die NATO fragen: Haben wir, was es braucht, um uns selbst zu verteidigen? Haben wir die Leute, um uns selbst zu verteidigen? Es wird keine Gnade geben“, drohte Solowjow. „Nicht nur die Ukraine muss entnazifiziert werden“, fuhr er mit Blick auf ein von Putin ausgegebenes Kriegsziel fort. „Der Krieg gegen Europa und die Welt“ werde immer konkreter. „Das bedeutet, dass wir anders handeln müssen, viel härter.“

Was im Westen schockiert, ist in Russland üblich. Seit Jahren stellen Leute wie Solowjow den Ukraine-Konflikt als Teil eines Überlebenskampfes gegen den Westen dar. Dafür brauchen Profis wie er keine konkreten Anweisungen aus dem Kreml, die es laut Journalistenrecherchen auch gibt. Es reicht, Putins Reden und Artikel schrill zu paraphrasieren. Dabei ist Solowjow flexibel. Noch im November 2013 sagte er zum Wunsch nach einer „Rückkehr“ der ukrainischen Krim zu Russland: „Gott bewahre“, das bedeute Krieg. Die Annexion vier Monate später rühmte er dann als „historische Gerechtigkeit“. Jetzt wird auch bei Solowjow, frei nach Putin, die Vernichtung der Ukraine gefordert.

Jüngst ging es in einer seiner Shows um die Massentötungen von Butscha, die Solowjow zu den „Verbrechen der Kiewer Junta“ zählte. Wie bei Putin sind Ukrainer, die für ein eigenständiges Land eintreten, für Solowjow „Nazis“. Russland müsse in der Ukraine vollenden, was „unsere Großväter, Urgroßväter und Väter 1945 nicht beendet haben“, sagte er und wünschte sich ein „Tribunal“ über das „Nazi-Lumpenpack“. Niemand brauche die Ukraine, es gehe dem Westen darum, Russland zu zerstören, sagte Solowjow. Man solle Waffenlieferungen angreifen, bevor sie die Ukraine erreichten, schlug er vor – also NATO-Länder attackieren.

Man müsse sich auf einen dritten Weltkrieg vorbereiten. „Wir leben in fröhlichen, apokalyptischen Zeiten“, sagte Solowjow. Zudem schimpfte er auf Alexej Nawalnyjs Antikorruptionsjäger – diese hatten ihm die Immobilien am Comer See und eine Aufenthaltserlaubnis in Italien nachgewiesen. Dieser „Abschaum“ stelle nun Listen zusammen von Leuten, gegen die Sanktionen verhängt werden sollten, sagte Solowjow. Das sei „Hochverrat“, man solle „diese Nazi-Komplizen“ verfolgen.

Amerika, Kanada und die EU haben Solowjow erst nach Russlands Überfall auf die Ukraine auf ihre Sanktionslisten gesetzt. Solowjows Villen wurden beschlagnahmt, er darf nicht mehr in die EU einreisen. Unklar ist, warum er so lange unbehelligt blieb, anders als etwa sein Staatsmedienkollege Dmitrij Kisseljow, gegen den die EU schon 2014 Sanktionen verhängte. Klar ist, dass Solowjow die Berichterstattung über ihn verfolgen ließ, wohl aus Sorge um sein Bild im Westen und mögliche Sanktionen. Bei der F.A.Z. beschwerte er sich persönlich über einen ihm in Übersetzung vorgelegten Artikel aus dem Februar 2019 und bot an, bei „einem Teechen“ Fehler zu erklären: Er, Solowjow, sei „nicht schrecklich, weit weg vom Bild des Propagandisten“.

Das Treffen kam dann nicht zustande, doch schon am Telefon klagte Solowjow, er habe nicht, wie im Artikel geschrieben, Demonstranten in Moskau als „zwei Prozent Scheiße“ bezeichnet, sondern nur eine bestimmte Gruppe. Solowjow lachte darüber, dass der Artikel einen Instagram-Post des russischen Mercedes-Benz-Ablegers erwähnte, der dem „talentierten Journalisten“ für den Erwerb einer Limousine dankte. „Ich kaufe seit sehr vielen Jahren Mercedesse“, frohlockte Solowjow. Anders als im Artikel geschrieben, habe er nicht gefordert, „angeblich faschistische Ukrainer zu erhängen und zu erschießen“, sondern nur „Nazis“. Da unterscheide er, denn „Banderowzy“ – Anhänger des ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera – hätten im Krieg Verwandte von ihm lebendig begraben. „Für uns ist der Krieg nicht vorbei.“

Ende Februar sagte Solowjow über die EU-Strafmaßnahmen gegen ihn, dieses Mal im roten Kapuzen-Pulli mit Hammer und Sichel am Arm, erstmals verhänge „das zivilisierte Europa gegen einen Juden Sanktionen“, verhängten die „Erben von Nazi-Deutschland Sanktionen gegen einen Journalisten“. Noch 2020 zeichnete Youtube Solowjow für seinen Erfolg auf der Videoplattform aus. Erst nach der Invasion wurden zwei Kanäle gelöscht.