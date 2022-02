Aktualisiert am

Putins Propaganda : Was Russen über den Ukraine-Konflikt glauben sollen

Wie denken sie über den Konflikt? Menschen laufen über den Roten Platz in Moskau. Bild: Reuters

Wer wissen will, wie die Russen nach dem Willen der Machthaber auf die Lage im Ukraine-Konflikt blicken sollen, ist bei Dmitrij Kisseljow an einer zuverlässigen Adresse. Sonntags um 20 Uhr stellt der 67 Jahre alte Staatsfernsehmann, der erfolglos gegen die Aufnahme auf die EU-Sanktionsliste geklagt hat, die „Nachrichten der Woche“ vor, gleichsam spiegelverkehrt zur Darstellung im Westen. Bei Kisseljow gelten Warnungen vor einem russischen Angriff auf die Ukraine als „Hysterie“ und „russophobe Panik“.

Ein Manöver der ukrainischen Streitkräfte, das auf die Übungen der russischen Streitkräfte mit und in Belarus reagieren soll, sieht bei Kisseljow „nicht nach einem Defensivmanöver aus“. Vielmehr bereite das „Kiewer Regime“ einen Angriff auf die „Volksrepubliken“ von Donezk und Luhansk vor. Der Donbass solle „von allem Russischen gesäubert werden“. „Tausende friedliche Bürger gequält und bestialisch getötet“, kündigt Kisseljow einen Beitrag an. Darin sieht man Bilder von Leichnamen, unklar bleibt, wann und wo sie aufgenommen wurden. Ukrainische „Nazis“ – als welche die Gegner traditionell dargestellt werden – erhielten Waffen aus den USA, heißt es, gezeigt werden an einem Flughafen ankommende Kisten.